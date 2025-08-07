Cử tri xã Hồ Tràm (TPHCM) kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh

Các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo xã và các phòng, ban, đơn vị có liên quan của xã Hồ Tràm (TPHCM) trả lời, giải trình. Đối với các ý kiến ngoài thẩm quyền, Tổ đại biểu số 41, HĐND TPHCM ghi nhận, tổng hợp để phản ánh tại kỳ họp tiếp theo của HĐND TPHCM.

Tổ đại biểu số 41, HĐND TPHCM tiếp xúc cử tri xã Hồ Tràm. Ảnh: MẠNH THẮNG

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Hai HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, sáng 7-8, Tổ đại biểu số 41, HĐND TPHCM gồm các đại biểu: Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM; Nguyễn Văn Tuân, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TPHCM; Vương Thị Dung, nguyên Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) đã tiếp xúc cử tri xã Hồ Tràm.

Tham dự buổi tiếp xúc còn có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, các phòng, ban, đơn vị của xã Hồ Tràm.

Tại buổi tiếp xúc, Tổ đại biểu số 41 đã thông tin đến cử tri về về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại địa bàn.

Cử tri Lê Văn Thái (xã Hồ Tràm, TPHCM) kiến nghị lãnh đạo thành phố tiếp tục quan tâm đầu tư đến vùng sâu, vùng xa xoay quanh các vấn đề phúc lợi, điện, đường, trường, trạm. Ảnh: MẠNH THẮNG

Tiếp đó, cử tri xã Hồ Tràm đã thẳng thắn nêu ý kiến, phản ánh, kiến nghị tập trung vào một số vấn đề dân sinh như: kiến nghị thành phố có hướng dẫn cụ thể sau khi lấy ý kiến nhân dân về việc giải thể tổ dân cư, bảo đảm tính thông suốt, liên tục và phục vụ nhân dân tốt hơn; đề xuất sớm triển khai dự án đường ven hồ Xuyên Mộc tuyến N4, đồng thời bảo đảm nguồn nước hồ phục vụ sinh hoạt; có giải pháp thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các cụm công nghiệp vừa và nhỏ để tạo việc làm tại chỗ cho người dân địa phương…

Cử tri cũng mong muốn lãnh đạo thành phố tiếp tục quan tâm đầu tư đến vùng sâu, vùng xa xoay quanh các vấn đề phúc lợi, điện, đường, trường, trạm; có giải pháp thu hút y, bác sĩ giỏi về địa phương cũng như nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại y tế cơ sở.

Các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo xã và các phòng, ban, đơn vị có liên quan của xã Hồ Tràm trả lời, giải trình. Đối với các ý kiến ngoài thẩm quyền, Tổ đại biểu số 41, HĐND TPHCM ghi nhận, tổng hợp để phản ánh tại kỳ họp tiếp theo của HĐND thành phố.

MẠNH THẮNG