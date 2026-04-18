Cuba thông qua nghị định thu hút nhà đầu tư là công dân ở nước ngoài

Hội đồng Nhà nước Cuba vừa thông qua nghị định về tình trạng nhập cư dành cho các nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp là công dân Cuba cư trú ở nước ngoài, nhằm thu hút thêm nguồn lực tài chính phục vụ phát triển kinh tế.

Theo giới chức Cuba, văn bản pháp luật này phù hợp với các biện pháp đã được Chính phủ phê duyệt liên quan đến sự tham gia của công dân Cuba cư trú ở nước ngoài trong nhiều lĩnh vực kinh tế khác nhau.

Trước đó, Chính phủ Cuba cũng đã công bố hàng loạt biện pháp cải cách kinh tế, trong đó có việc cho phép khu vực tư nhân tham gia kinh doanh nông sản. Theo quy định, nông dân độc lập, hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng người lao động được trực tiếp kinh doanh, buôn bán sản phẩm trong khung giá trần quy định.

Bên cạnh đó, nhằm hỗ trợ phục hồi nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn, Cuba lần đầu cho phép thành lập liên doanh giữa các thực thể nhà nước và tư nhân; đồng thời cho phép các công ty tư nhân nhập khẩu nhiên liệu trực tiếp, sau khi chấm dứt cơ chế độc quyền nhà nước trong lĩnh vực này.

