Cục CSGT thông tin về những điều chỉnh của Nghị định số 168/2024/NĐ-CP

Liên quan dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/2024/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe (Nghị định 168), Cục Cảnh sát giao thông (CSGT - C08) đã thông tin một số nội dung được dư luận quan tâm.

Sáng 15-4, Cục CSGT cho biết, dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 168 đang được lấy ý kiến nhân dân, trong đó đề xuất quy định cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân đang thi hành công vụ được xử phạt vi phạm hành chính, tăng từ 500.000 đồng lên 7,5 triệu đồng.

Công an xã Đồng Đăng xử phạt người vi phạm. Ảnh minh họa: BỘ CÔNG AN

Theo C08, việc sửa đổi, bổ sung, nâng mức tiền phạt của cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông đang thi hành công vụ (quy định này đã có hiệu lực từ ngày 1-7-2025) vừa là sự đồng bộ pháp luật, vừa giúp người vi phạm một số hành vi có mức phạt tiền thấp hơn 7,5 triệu đồng có thể nộp phạt trực tiếp cho cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông đang thực thi nhiệm vụ (xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản), mà không phải tới kho bạc, ngân hàng nộp phạt hoặc thực hiện nộp phạt qua cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công Bộ Công an.

C08 cũng thông tin, dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 168 không nâng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ như một số trang mạng, tờ báo đưa tin; dự thảo mô tả kỹ hơn, chặt chẽ hơn một số hành vi vi phạm, chủ yếu về kinh doanh vận tải.

Theo đó, đề xuất mức xử phạt mới với xe kinh doanh vận tải hợp đồng điện tử, xe nội bộ… (với mức xử phạt tương đương như xe kinh doanh vận tải hiện nay).

Dự thảo cũng quy định rõ thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các chức danh được sửa đổi theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và một số luật khác (phù hợp với việc sắp xếp lại bộ máy các cơ quan nhà nước và mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp).

ĐỖ TRUNG