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Nhếch nhác đường vào Mũi Né

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Sau hơn nửa năm trễ hẹn, dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ven biển Huỳnh Thúc Kháng - Nguyễn Đình Chiểu (khu du lịch Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng) vẫn dang dở.

Những ngày đầu tháng 6-2026, khi cao điểm du lịch hè bắt đầu sôi động, dự án nâng cấp, mở rộng đường ven biển Huỳnh Thúc Kháng - Nguyễn Đình Chiểu, tuyến giao thông huyết mạch dẫn vào khu du lịch Mũi Né (phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng) vẫn chưa hoàn thiện.

VIDEO: Nhếch nhác đường vào Mũi Né. Thực hiện: TIẾN THẮNG
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"Ổ gà, ổ voi" xuất hiện dày đặc trên tuyến đường trọng điểm vào Mũi Né. Ảnh: TIẾN THẮNG

Nhiều đoạn đường vẫn bị đào xới dang dở, đất đá ngổn ngang, hệ thống vỉa hè chưa hoàn thiện. Sau những cơn mưa đầu mùa, nước đọng thành từng vũng lớn, nhiều vị trí xuất hiện ổ voi, ổ gà gây khó khăn cho việc lưu thông. Bụi bặm vào những ngày nắng, lầy lội khi trời mưa đã trở thành nỗi ám ảnh đối với người dân và du khách.

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Du khách cẩn trọng khi di chuyển trên tuyến đường đang thi công. Ảnh: TIẾN THẮNG

Quan sát thực tế cho thấy, nhiều xe khách du lịch cỡ lớn phải di chuyển chậm chạp qua các đoạn đường hẹp, mặt đường chưa hoàn thiện. Các phương tiện phải liên tục nhường nhau khiến giao thông nhiều thời điểm bị ùn ứ cục bộ.

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Xe chở khách du lịch di chuyển khó khăn. Ảnh: TIẾN THẮNG

Người dân địa phương cho biết tình trạng này đã kéo dài nhiều tháng nay. "Đây là tuyến đường chính phục vụ du lịch Mũi Né nhưng thi công quá chậm", ông Lê Văn Quang (ngụ phường Mũi Né) phản ánh. Đoạn đường đang thi công khiến nhiều xe cộ bị va quẹt, té ngã rất nguy hiểm. Ngoài ảnh hưởng việc đi lại, dự án chậm tiến độ còn tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh, du lịch.

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"Ổ gà, ổ voi" gây nguy hiểm cho người đi đường. Ảnh: TIẾN THẮNG
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Mặt bằng thi công ngổn ngang. Ảnh: TIẾN THẮNG
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Vật liệu thi công che chắn đường đi vào Mũi Né. Ảnh: TIẾN THẮNG

Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ven biển Huỳnh Thúc Kháng - Nguyễn Đình Chiểu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành vào tháng 12-2025. Tuy nhiên, sau hơn nửa năm quá hạn, khối lượng thi công toàn tuyến mới đạt khoảng 34,5% giá trị hợp đồng, chỉ tăng khoảng 1,5% so với tháng 4-2026.

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Mặt bằng đang thi công che chắn lối vào các cơ sở kinh doanh du lịch. Ảnh: TIẾN THẮNG

Theo UBND phường Mũi Né, dự án vướng mắc giải phóng mặt bằng cùng tiến độ giải ngân vốn thấp đang ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Chính quyền địa phương kêu gọi các hộ dân, doanh nghiệp còn vướng mắc đồng thuận, chia sẻ vì lợi ích chung, sớm bàn giao mặt bằng để công trình được triển khai đồng bộ.

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TIẾN THẮNG

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