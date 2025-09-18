Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất 0,25%

Ngày 17-9, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã công bố quyết định hạ lãi suất 25 điểm cơ bản (0.25%), đưa mức lãi suất mục tiêu xuống khoảng 4% - 4.25%. Đây là lần cắt giảm đầu tiên trong năm nay, chấm dứt chuỗi giữ nguyên lãi suất kéo dài 9 tháng.

Áp lực chính trị

Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp hai ngày của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Jerome Powell. Trong bối cảnh kinh tế Mỹ đối mặt với nhiều thách thức, động thái này nhằm hỗ trợ tăng trưởng và bảo vệ thị trường lao động đang có dấu hiệu suy yếu.

Lý do chính dẫn đến quyết định hạ lãi suất là tốc độ tăng trưởng việc làm chậm lại đáng kể. Theo báo cáo của Cục Thống kê lao động (BLS), tháng 8-2025 chỉ tạo thêm 22.000 việc làm phi nông nghiệp, thấp hơn nhiều so với dự báo 75.000 việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4.3%, mức cao nhất kể từ tháng 10-2021. Các dữ liệu trước đó cho thấy kinh tế Mỹ đã tạo ra gần 1 triệu việc làm, ít hơn so với ước tính ban đầu trong 12 tháng trước tháng 3-2025.

Ông J.Powell nhấn mạnh "tăng trưởng việc làm đã chậm lại và rủi ro đối với việc làm tăng cao", với lo ngại về sự suy giảm cung và cầu lao động. Ông mô tả tình hình là "cân bằng kỳ lạ", nơi cả hai bên đều giảm tốc, đe dọa mục tiêu kép của Fed: ổn định giá cả và việc làm đầy đủ.

Bên cạnh đó, lạm phát vẫn ở mức cao hơn mục tiêu 2%, với CPI tháng 8 đạt 2.9% và lạm phát cốt lõi 3.1%. Tuy nhiên, Fed đánh giá rằng tác động của các chính sách thuế quan dưới thời Tổng thống Donald Trump "nhỏ hơn và chậm hơn" dự kiến, nên ưu tiên rủi ro lao động hơn lạm phát. Trong tuyên bố sau họp, FOMC lưu ý hoạt động kinh tế "đã chậm lại", nhưng vẫn mô tả thị trường lao động "ở mức cân bằng", dù rủi ro suy thoái tăng.

Bên cạnh đó, Tổng thống Donald Trump liên tục chỉ trích ông Powell trên mạng xã hội Truth Social, gọi ông là "thảm họa" và thúc giục cắt giảm mạnh tay hơn; cáo buộc Fed chậm trễ làm suy yếu kinh tế, đặc biệt khi lãi suất cao đẩy chi phí vay mượn lên, ảnh hưởng đến thị trường nhà ở và nợ công.

Một phiên giao dịch tại thị trường chứng khoán New York. Ảnh: THX

Tổng thống Donald Trump đã bổ nhiệm các thành viên như Michelle Bowman và Christopher Waller, những người ủng hộ cắt giảm, nhưng cũng cố sa thải Thống đốc Lisa Cook và sa thải lãnh đạo BLS vì dữ liệu việc làm yếu. Tất cả cho thấy dù Fed nhấn mạnh độc lập, áp lực từ Nhà Trắng đã làm tăng căng thẳng, với một số ý kiến cho rằng quyết định hôm nay phần nào phản ánh sức ép chính trị.

Phản ứng

Phản ứng thị trường ngay lập tức tích cực nhưng hỗn hợp. Chỉ số S&P 500 tăng 0.5%, Dow Jones kết thúc lẫn lộn, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc chạm mức thấp hàng tuần. Thị trường tiền điện tử như Bitcoin tăng 1.33% lên 116.000 USD, kỳ vọng thanh khoản tăng. Giá vàng thế giới giao ngay cũng tăng lên mức cao kỷ lục mới là 3.708 USD một ounce, trước khi lùi về 3.684 USD.

Fed dự báo hai lần cắt giảm nữa trong năm 2025, chỉ một lần năm 2026, cho thấy cách tiếp cận thận trọng. Trong cuộc họp lần này, chỉ có một thống đốc không tán thành quyết định chung, đó là Stephen Miran, ông ủng hộ giảm lãi suất 50 điểm cơ bản (0,5%). Động thái này cũng khớp với dự báo của giới phân tích.

Quyết định này đánh dấu sự chuyển hướng chính sách tiền tệ, từ chống lạm phát sang hỗ trợ tăng trưởng. Nó có thể giảm chi phí vay cho doanh nghiệp và người tiêu dùng, khuyến khích đầu tư và chi tiêu, giúp ổn định việc làm.

Tuy nhiên, với rủi ro từ chính sách thuế quan của Tổng thống Trump và dữ liệu kinh tế yếu, Fed cảnh báo sẽ theo dõi chặt chẽ. Ông J.Powell khẳng định: "Chúng tôi đang điều chỉnh để quản lý rủi ro". Động thái giảm lãi suất không chỉ cứu vãn thị trường lao động mà còn giảm bớt áp lực chính trị, nhưng thách thức vẫn còn phía trước trong bối cảnh kinh tế toàn cầu bất ổn.

Tin liên quan Thời điểm quyết định với FED

VIỆT LÊ