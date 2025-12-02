An Giang: 11 tháng, 254 người chết do tai nạn giao thông

Trong năm 2025 (tính từ ngày 15-12-2024 đến 14-11-2025), tỉnh An Giang xảy ra 358 vụ tai nạn giao thông, làm chết 254 người, bị thương 156 người. So với cùng kỳ, giảm 8 vụ, tăng 47 người chết, giảm 37 người bị thương.

Thượng tá Nguyễn Văn Trường, Trưởng phòng PC08 phát biểu

Chiều 2-12, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) - Công an tỉnh An Giang phối hợp Sở Xây dựng tỉnh An Giang tổ chức tọa đàm về giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông thông qua hoạt động quản lý đào tạo và sát hạch lái xe.

Trong đó, tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 351 vụ, làm chết 249 người, bị thương 154 người. Tai nạn giao thông đường thủy xảy ra 7 vụ, làm chết 5 người, bị thương 2 người. Nguyên nhân chính xảy ra các vụ tai nạn do thiếu chú ý quan sát (81 vụ); người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia (43 vụ); đi sai làn đường, phần đường (40 vụ)…

Quang cảnh buổi tọa đàm

Trưởng phòng PC08 cho biết thêm, thực hiện theo Thông tư số 12/2025/TT-BCA của Bộ Công an, từ ngày 1-3 đến nay, tỉnh An Giang đã tổ chức 82 kỳ sát hạch. Kết quả, 35.059 thí sinh được cấp giấy phép lái xe (25.584 mô tô, 9.475 ô tô), 14.115 thí sinh không đạt.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn tại đặc khu Phú Quốc

Tại buổi tọa đàm, đại diện PC08, Sở Xây dựng và các trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh An Giang đã nêu lên thực trạng, xác định những mặt hạn chế, khó khăn và đề xuất giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông cũng như nâng cao chất lượng quản lý, đào tạo và sát hạch lái xe.

NAM KHÔI