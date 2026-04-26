Cụm thi đua các tỉnh Nam bộ: Phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Sáng 25-4, tại phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, Cụm thi đua các tỉnh Nam bộ gồm: Đồng Nai, Tây Ninh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cà Mau và An Giang đã tổ chức Hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2025 và ký kết giao ước thi đua năm 2026.

Theo báo cáo, năm 2025, tổng thu ngân sách địa phương toàn cụm đạt trên 239.000 tỷ đồng. Trong đó, Đồng Nai dẫn đầu với gần 103.000 tỷ đồng, Tây Ninh hơn 52.000 tỷ đồng, An Giang hơn 25.000 tỷ đồng, Đồng Tháp gần 24.000 tỷ đồng, Vĩnh Long hơn 22.000 tỷ đồng và Cà Mau hơn 12.000 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư nước ngoài toàn cụm đạt hơn 5,68 tỷ USD và tổng vốn đầu tư khu vực trong nước đạt gần 237.000 tỷ đồng.

Năm 2026, các tỉnh trong cụm thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra, trong đó trọng tâm là tăng trưởng kinh tế 2 con số.

