Phấn đấu môi trường kinh doanh của Việt Nam vào nhóm 30 quốc gia hàng đầu thế giới

Sáng 24-4, với 98,85% đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026 - 2030.

Các đại biểu Quốc hội tại phiên họp sáng 24-4.

Nghị quyết sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để phát triển đất nước trong 5 năm tới, đặt nền móng vững chắc cho giai đoạn phát triển nhanh, bền vững những năm tiếp theo.

Theo mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu trong 5 năm tới, phấn đấu đạt mức tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên. Tầm nhìn 2030, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, nằm trong nhóm 30 nền kinh tế có quy mô GDP lớn nhất thế giới với mô hình phát triển nhanh và bền vững gắn liền với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo vệ môi trường.

Nghị quyết đề ra giải pháp trọng tâm về hoàn thiện thể chế, chuyển phương thức quản lý từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm". Phấn đấu môi trường kinh doanh của Việt Nam vào nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN và nhóm 30 quốc gia hàng đầu thế giới vào năm 2028. Năm 2026 được xác định là năm "nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở".

Nghị quyết xác định, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính. Đề xuất chính sách linh hoạt về hạn mức đất lúa (chuyển từ quy định cứng về diện tích sang quản lý linh hoạt các vùng kém hiệu quả) nhưng vẫn bảo đảm an ninh lương thực. Ưu tiên phát triển thị trường vốn trong nước để giảm phụ thuộc vào ngân hàng và nâng hạng thị trường chứng khoán.

Mục tiêu đến năm 2030 đưa vào sử dụng trên 5.000km đường bộ cao tốc. Tập trung các dự án trọng điểm: Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, cảng biển trung chuyển quốc tế và hạ tầng số (dữ liệu lớn, 5G). Hình thành các đặc khu kinh tế thế hệ mới và các cực tăng trưởng ngang tầm khu vực.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi trình bày dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026 - 2030.

Trong lĩnh vực giáo dục và văn hóa, mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Phổ cập kỹ năng số và trí tuệ nhân tạo (AI) ngay từ cấp mầm non. Phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản và hệ sinh thái văn hóa số.

Trong những năm tới, thành lập và sử dụng hiệu quả Quỹ nhà ở quốc gia, đẩy mạnh nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá rẻ. Tập trung xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng và giải quyết ô nhiễm, ngập úng tại các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM. Xây dựng hệ thống y tế công bằng, hiện đại và phát triển thị trường tín chỉ các-bon.

Về tổ chức thực hiện, chính quyền địa phương các cấp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng chương trình hành động của nhiệm kỳ, kế hoạch cụ thể cho từng năm và tổ chức thực hiện thành công nghị quyết này.

