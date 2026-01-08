Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm bị đề nghị tới 20 năm tù

Sáng 8-1, sau khi kết thúc phần xét hỏi, chuyển qua phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã nêu quan điểm và mức án đề nghị đối với 55 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế).

Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội và lời khai của các bị cáo trong những ngày xét hỏi công khai tại phiên tòa, đại diện viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Phong (cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) 20 năm tù; cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga từ 12 đến 13 năm tù; 2 cựu Cục phó của Cục An toàn thực phẩm là Nguyễn Hùng Long và Đỗ Hữu Tuấn bị đề nghị lần lượt là 11-12 năm tù và 5-6 năm tù. Các bị cáo trên bị đề nghị phạt cùng về tội “Nhận hối lộ”.

Các bị cáo tại phiên tòa

Các bị cáo khác, gồm: Đinh Quang Minh (Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và đào tạo quản lý sản phẩm thực phẩm) bị đề nghị 8-9 năm tù; Phạm Văn Hinh (Trưởng phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm) 5-6 năm tù; Cao Văn Trung (Trưởng phòng Pháp chế - Thanh tra) 3-4 năm tù; Lê Mạnh Hùng (Trưởng phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm); Lê Hoàng (cựu Cục phó Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế, chồng bị cáo Nga) 3-4 năm tù... Cùng tội danh, các bị cáo còn lại bị đề nghị từ án tù treo đến cao nhất là 5 năm tù.

Ở nhóm 21 người bị cáo buộc tội “Đưa hối lộ”, viện kiểm sát đề nghị từ 15 đến 18 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo đến mức án cao nhất là 5-6 năm tù.

Theo bản luận tội, trong thời gian từ năm 2018 đến 2025, lợi dụng các quy định về đăng ký, công bố sản phẩm với nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe vẫn mang tính chất chung chung, nhóm lãnh đạo, chuyên viên của cục Cục An toàn thực phẩm đã gây khó dễ các doanh nghiệp.

Bị cáo Nguyễn Thanh Phong. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Sau khi trao đổi với các đơn vị, bị cáo Nguyễn Thanh Phong ra chủ trương nhận tiền ngoài lệ phí quy định khi thẩm xét hồ sơ công bố sản phẩm.

Theo cơ quan công tố, hành vi của các bị cáo đã gây tác hại về mặt chính trị, xã hội, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Các bị cáo là cán bộ Nhà nước đã lạm quyền để tạo cơ chế xin cho, buộc doanh nghiệp phải chi tiền. Bên cạnh đó, nhiều cá nhân cũng vì muốn được việc, xử lý hồ sơ nhanh hơn đã tự chủ động đề nghị đưa tiền.

Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử khi tuyên án cần nghiêm trị những bị cáo chủ mưu, cầm đầu, giữ chức vụ. Những bị cáo có vai trò thứ yếu, làm theo chỉ đạo của cấp trên cần giảm nhẹ hình phạt khi lượng hình.

Như Báo SGGP đã thông tin, Cục An toàn thực phẩm là đơn vị chuyên ngành thuộc Bộ Y tế thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, từ 2018 đến 2025, một số lãnh đạo, chuyên viên của cục đã lợi dụng các quy định pháp luật để tạo cơ chế "xin, cho", đưa và nhận hối lộ.

Bị cáo Trần Việt Nga

Các sai phạm này diễn ra trong quá trình thẩm định cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; thẩm định giấy xác nhận nội dung quảng cáo; thẩm định, hậu kiểm, cấp giấy chứng nhận GMP (Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt). Thông qua việc thẩm định xét hồ sơ cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, một số cá nhân, doanh nghiệp làm dịch vụ đã thống nhất với chuyên viên của cục về việc chi tiền.

Nội dung vụ án cho thấy, các quy định về đăng ký, công bố sản phẩm với nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe vẫn mang tính chung chung, chưa cụ thể. Quy định cũng chưa kèm theo hướng dẫn chi tiết về quy trình, tiêu chí kỹ thuật và thành phần hồ sơ. Điều này dẫn đến việc doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, lúng túng khi thực hiện thủ tục công bố sản phẩm.

Trên cương vị là Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, tháng 9-2018, bị cáo Nguyễn Thanh Phong chủ trì cuộc họp cấp ủy, lãnh đạo cục và thống nhất giao cho Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo an toàn thực phẩm, Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và Kiểm nghiệm thực hiện nhiệm vụ của Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm trong việc thẩm xét hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm.

Sau cuộc họp trên và sau khi trao đổi với lãnh đạo các đơn vị, bị cáo Nguyễn Thanh Phong thống nhất chủ trương cho các chuyên viên nhận tiền, ngoài lệ phí quy định trong quá trình thẩm xét đăng ký hồ sơ công bố sản phẩm. Mức tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng/bộ hồ sơ và trung bình 7 triệu đồng/hồ sơ.

Lợi dụng quyền hạn, bị cáo Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga cùng các cấp dưới đã nhận hối lộ của 21 bị cáo là cá nhân, doanh nghiệp. Trong đó, tổng tiền nhận hối lộ trong hoạt động cấp giấy tiếp nhận là hơn 107 tỷ đồng…

Cáo trạng xác định cùng vai trò chỉ đạo, bị cáo Nguyễn Thanh Phong được hưởng lợi 43,9 tỷ đồng; bị cáo Trần Việt Nga hưởng lợi cá nhân hơn 8 tỷ đồng…

ĐỖ TRUNG