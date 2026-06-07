Hơn 6.000 tình nguyện viên đồng hành cùng sĩ tử TPHCM năm 2026

Sáng 7-6, tại Trường THPT Hùng Vương (phường Chợ Lớn), Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM, Nhà văn hóa Sinh viên TPHCM phối hợp các đơn vị tổ chức Lễ ra quân chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2026.

Chương trình nhằm tiếp sức học sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng; qua đó, góp phần đảm bảo cho kỳ thi diễn ra một cách an toàn, thuận lợi, tạo tâm lý tốt cho thí sinh để đạt kết quả cao nhất.

Tình nguyện viên sẵn sàng tiếp sức mùa thi năm 2026

Năm nay, “Tiếp sức mùa thi” được chia thành 3 giai đoạn chính gồm: các hoạt động hỗ trợ trước kỳ thi (từ tháng 4 đến tháng 6-2026); các hoạt động hỗ trợ trong kỳ thi (từ ngày 10 đến 12-6); các hoạt động hỗ trợ sau kỳ thi (từ tháng 7 đến tháng 9-2026).

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tặng hoa đến các đội hình “Tiếp sức mùa thi”

Ngay từ đầu năm, ban tổ chức đã triển khai các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh, hỗ trợ tâm lý, chăm sóc sức khỏe mùa thi và rà soát các trường hợp thí sinh có hoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ.

Anh Lâm Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao cờ lệnh xuất quân chương trình “Tiếp sức mùa thi”

Anh Lê Nguyễn Nam, Phó Giám đốc Nhà văn hóa Sinh viên TPHCM chia sẻ, “Tiếp sức mùa thi” năm 2026 mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt khi cùng nhìn lại chặng đường 30 năm phụng sự và đồng hành cùng sĩ tử.

“Ban tổ chức cam kết huy động tối đa nguồn lực để trao tặng các suất học bổng thiết thực, đảm bảo không có thí sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn mà phải từ bỏ ước mơ. “Tiếp sức mùa thi” năm thứ 30 sẽ tiếp tục là điểm tựa vững chắc nhất, tiếp thêm niềm tin và động lực để các em tự tin chinh phục kỳ thi tốt nghiệp THPT”, Phó Giám đốc Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM khẳng định.

Trao học bổng “Tiếp sức mùa thi” đến học sinh tại lễ ra quân

Trong thời gian diễn ra kỳ thi, hơn 6.000 sinh viên tình nguyện sẽ đồng loạt triển khai các hoạt động hỗ trợ tại 246 điểm thi trên địa bàn TPHCM. Các nội dung hỗ trợ gồm: hướng dẫn thí sinh, phụ huynh tại điểm thi; hỗ trợ sơ cấp cứu và các tình huống khẩn cấp; điều phối giao thông tại khu vực cổng trường và các nút giao thông trọng yếu; hỗ trợ giữ hành lý; phát tặng vật phẩm thiết yếu…

Tình nguyện viên sẵn sàng tiếp sức mùa thi năm 2026

Tại lễ ra quân, anh Nguyễn Đăng Khoa, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM nhắn nhủ, tất cả chiến sĩ tình nguyện cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng tại địa phương, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình tham gia và tổ chức hoạt động. Mỗi hành động đẹp, mỗi lời nói chân thành, mỗi cử chỉ sẻ chia dành cho thí sinh, phụ huynh sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh sinh viên thành phố năng động, trách nhiệm và nhân văn.

CẨM TUYẾT