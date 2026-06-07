Đề nghị 17 địa phương ứng phó mưa dông sau đợt nắng nóng

Từ chiều tối 8-6 đến hết ngày 9-6, Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to kèm dông, cục bộ có nơi mưa rất to sau nhiều ngày nắng nóng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục nắng nóng trong ngày 7-6, sau đó có đợt mưa lớn. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, ngày 7-6, Bắc bộ tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng trên diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong khi đó, khu vực Tây Bắc bộ về đêm có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Đắk Lắk, thời tiết phổ biến chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ban ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đây là khu vực cần đề phòng nguy cơ sốc nhiệt, cháy nổ và hỏa hoạn do nền nhiệt cao kéo dài.

Khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Tại TPHCM, thời tiết ngày nắng; chiều tối và tối có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Theo cơ quan khí tượng, nắng nóng ở Bắc bộ có xu hướng thu hẹp từ ngày 8-6 và chấm dứt từ ngày 9-6. Khu vực Trung bộ tiếp tục có nắng nóng nhưng cường độ giảm dần.

Từ chiều tối 8-6 đến hết ngày 9-6, Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to kèm dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 30-80mm, có nơi trên 200mm; riêng khu vực Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Sơn La và phía Tây tỉnh Phú Thọ có nơi trên 250mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Khu vực vùng núi Bắc bộ có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Một số nơi có thể xuất hiện mưa cường suất lớn, trên 100mm trong 3 giờ.

Chiều 6-6, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có văn bản gửi UBND và Sở Nông nghiệp và Môi trường của 17 tỉnh, thành phố khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, đề nghị chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kịp thời thông tin đến người dân; rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất để chủ động sơ tán khi cần thiết; chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả nếu xảy ra thiên tai.

Đồ họa có sử dụng AI. Thực hiện: PHÚC HẬU

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 28-30 độ C; cao nhất 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Phía Tây Bắc bộ có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 24 độ C; cao nhất 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; riêng khu Tây Bắc 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Phía Đông Bắc bộ có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C, có nơi dưới 26 độ C; cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 28-31 độ C; cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung bộ có mây, ngày nắng; riêng phía Bắc ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C, có nơi dưới 26 độ C; cao nhất phía Bắc 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C; phía Nam 32-35 độ C.

Cao nguyên Trung bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 32-35 độ C.

TPHCM có mây, ngày nắng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C; cao nhất 33-35 độ C.

PHÚC VĂN - TTXVN