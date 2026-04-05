Kịp thời cứu hộ nữ du khách gặp nạn khi leo núi

Chiều 5-4, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 23 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TPHCM) giải cứu thành công một nữ du khách quốc tịch Trung Quốc bị thương nặng khi đang leo núi.

Trước đó, khoảng 12 giờ cùng ngày, một nữ du khách quốc tịch Trung Quốc gặp nạn khi đang leo núi Dinh, phường Long Hương (TPHCM).

Lực lượng chức năng cứu hộ nạn nhân

Nhận được tin báo, Trung tâm chỉ huy Phòng PC07, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 23 cử lực lượng nhanh chóng đến hiện trường.

Do vị trí nạn nhân nằm ở trên núi cao, dốc đứng, nên các chiến sĩ phải đi bộ hơn 2 km đường núi để tiếp cận.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nữ du khách bị ngã dẫn đến gãy chân, không thể tự di chuyển, tinh thần hoảng loạn.

Đơn vị đã phối hợp cùng lực lượng y tế sơ cứu tại chỗ, xử lý, cố định vết thương và đưa nạn nhân lên cáng cứu thương.

Bàn giao người bị nạn cho lực lượng y tế

Đến 13 giờ 50 phút, lực lượng đã đưa nạn nhân xuống chân núi an toàn và bàn giao cho lực lượng y tế của Bệnh viện Bà Rịa điều trị.

Thông tin ban đầu, nữ du khách Z.L tham gia leo núi cùng đoàn 8 người (5 nam, 3 nữ).

MẠNH THẮNG