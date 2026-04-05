Xã hội

Kịp thời cứu hộ nữ du khách gặp nạn khi leo núi

SGGPO

Chiều 5-4, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 23 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TPHCM) giải cứu thành công một nữ du khách quốc tịch Trung Quốc bị thương nặng khi đang leo núi.

Trước đó, khoảng 12 giờ cùng ngày, một nữ du khách quốc tịch Trung Quốc gặp nạn khi đang leo núi Dinh, phường Long Hương (TPHCM).

Lực lượng chức năng cứu hộ nạn nhân

Nhận được tin báo, Trung tâm chỉ huy Phòng PC07, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 23 cử lực lượng nhanh chóng đến hiện trường.

Do vị trí nạn nhân nằm ở trên núi cao, dốc đứng, nên các chiến sĩ phải đi bộ hơn 2 km đường núi để tiếp cận.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nữ du khách bị ngã dẫn đến gãy chân, không thể tự di chuyển, tinh thần hoảng loạn.

Đơn vị đã phối hợp cùng lực lượng y tế sơ cứu tại chỗ, xử lý, cố định vết thương và đưa nạn nhân lên cáng cứu thương.

Bàn giao người bị nạn cho lực lượng y tế

Đến 13 giờ 50 phút, lực lượng đã đưa nạn nhân xuống chân núi an toàn và bàn giao cho lực lượng y tế của Bệnh viện Bà Rịa điều trị.

Thông tin ban đầu, nữ du khách Z.L tham gia leo núi cùng đoàn 8 người (5 nam, 3 nữ).

MẠNH THẮNG

Từ khóa

cứu nạn cứu nạn du khách TPHCM Núi Dinh

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn