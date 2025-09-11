Cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà: Sai phạm của tôi là lời cảnh tỉnh người khác

Chiều 11-9, phiên tòa xét xử 29 bị cáo trong đại án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An) kết thúc phần tranh luận, cơ quan xét xử tiến hành nghị án. Tại đây, các bị cáo được quyền nói lời sau cùng.

Lên bục trình bày những lời nói sau cùng, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng thừa nhận mình là người có trách nhiệm cao nhất trong Tập đoàn Thuận An khi đưa ra các chủ trương và dẫn đến các sai phạm sau này.

Bị cáo Phạm Thái Hà tới tòa. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng cho biết, sai lầm của mình đã kéo theo một hệ lụy cho nhiều người. Bị cáo này bày bỏ sự ăn năn, hối hận và mong tòa có những tình tiết khoan hồng cho các bị cáo, đặc biệt là bị cáo Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội).

Trong lời nói sau cùng, bị cáo Nguyễn Duy Hưng bộc bạch, quá trình điều hành doanh nghiệp đã dành toàn bộ công sức, tạo việc làm ổn định cho hơn 1.000 lao động. Bản thân bị cáo thấy rất đau lòng khi đời sống và tương lai của những lao động này thời gian tới bị ảnh hưởng, chịu thiệt thòi.

Trong khi đó, đứng trước tòa, bị cáo Phạm Thái Hà khi nói lời sau cùng đã ăn năn và gửi lời xin lỗi tới Đảng, Nhà nước, đồng nghiệp.

Bị cáo Phạm Thái Hà bày tỏ hối hận về hành vi của mình khi được Nhà nước cho đi học, nhưng cuối cùng đã vướng phải sai phạm. Bị cáo thừa nhận hành vi của mình nên đã cùng gia đình nộp lại toàn bộ số tiền (750 triệu đồng) nhận từ bị cáo Nguyễn Duy Hưng.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: TRUNG NGUYÊN

Bị cáo Phạm Thái Hà cho hay, việc bị cáo phải cách ly với xã hội, với gia đình khiến bản thân không có cơ hội chăm sóc bố và các con. Bị cáo nói, 17 tháng qua ở trong trại tạm giam, bị cáo ăn năn, đau xót cả thể xác và tinh thần. Bị cáo còn đang bị bệnh ngưng thở khi ngủ.

Với phần trình bày trên, bị cáo Phạm Thái Hà cho biết, từ hành vi sai phạm của mình, mong được cảnh tỉnh những người khác không mắc lỗi. Cuối lời nói sau cùng, bị cáo Phạm Thái Hà mong hội đồng xét xử xem xét khi lượng hình, bởi trước đó đã có 17 tổ chức và 300 cá nhân đã có văn bản gửi tới tòa xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Lê Ô Pích (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang trước đây, nay là tỉnh Bắc Ninh) nói lời sau cùng cho biết, sai phạm của bản thân ảnh hưởng lớn đến tổ chức Đảng, gây dư luận xấu trong nhân dân. Bị cáo Lê Ô Pích gửi lời xin lỗi tới Đảng, Nhà nước, nhân dân; bị cáo ăn năn, hối cải về hành vi của mình nên tích cực hợp tác, thành khẩn khai báo.

Những người còn lại trong vụ án đều mong muốn tòa xem xét hoàn cảnh, bối cảnh để giảm nhẹ, khoan hồng. Chủ tọa Vũ Quang Huy thông báo, do tính chất phức tạp của vụ án, hội đồng xét xử nghị án kéo dài và sẽ ra phán quyết vào chiều 18-9.

Như Báo SGGP đã thông tin khi luận tội, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Hưng mức án từ 10-11 năm tù tội danh "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"; cùng tội danh, 26 bị cáo còn lại cùng bị đề nghị từ 18 tháng tù treo đến 7 năm tù giam. Bị cáo Phạm Thái Hà bị đề nghị mức án 5-6 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi"; bị cáo Lê Ô Pích bị đề nghị mức án 3-4 năm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

ĐỖ TRUNG