Từ ngày 8-9 đến hôm nay, cơ quan xét xử mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Duy Hưng cùng đồng phạm phạm tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”, xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và một số công ty, đơn vị có liên quan.

Như bản cáo trạng đã được công bố tại phiên tòa và quá trình xét hỏi trước đó đã xác định, bị cáo Nguyễn Duy Hưng trong quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu, thực hiện 5 dự án tại một số địa phương, bộ, ngành đã vi phạm trong đấu thầu.

Theo đại diện viện kiểm sát, sau khi được tạo điều kiện, bị cáo Nguyễn Duy Hưng trực tiếp đến gặp, đặt vấn đề nhờ lãnh đạo cấp tỉnh, bộ chỉ đạo cấp dưới phối hợp với Tập đoàn Thuận An và các công ty do bị cáo Hưng tìm/mời hoặc ban quản lý dự án giới thiệu để lập liên danh; thực hiện hành vi thông đồng với lãnh đạo ban quản lý dự án các tỉnh, Ban Quản lý dự án 4 thuộc Bộ GTVT trước đây (nay là Bộ Xây dựng) và đơn vị tư vấn ngay từ khâu khảo sát, lập hồ sơ thiết kế, kỹ thuật, dự toán…

Đồng thời, theo bản luận tội, bị cáo Nguyễn Duy Hưng còn thỏa thuận chi tỷ lệ phần trăm tiền "cơ chế" cho các cá nhân có trách nhiệm nhằm tạo điều kiện, đảm bảo cho Tập đoàn Thuận An và liên danh các nhà thầu trúng thầu, thi công các gói thầu tại 4 tỉnh, thành phố và 1 bộ nêu trên trái pháp luật, hưởng lợi bất chính.

Bản luận tội nhận định, hành vi của bị cáo Nguyễn Duy Hưng với vai trò chủ mưu, cầm đầu, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 120 tỷ đồng.

“Hành vi của Nguyễn Duy Hưng còn là nguyên nhân dẫn đến nhiều cán bộ ở các địa phương nơi có dự án, gói thầu thi công thực hiện hành vi sai phạm bị xử lý hình sự và kỷ luật, làm ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân và gây bức xúc trong dư luận. Do đó, bị cáo Nguyễn Duy Hưng phải chịu trách nhiệm hình sự cao nhất trong vụ án”, đại diện viện kiểm sát nêu trong bản luận tội.

Tại phần luận tội, đại diện viện kiểm sát cũng nhận định, bị cáo Vũ Hải Tùng (Chi Cục trưởng Chi cục quản lý đầu tư xây dựng đường bộ, Cục đường bộ Việt Nam) đã thống nhất với Nguyễn Quang Huy (Giám đốc Ban Quản lý dự án 4, Cục Đường bộ Việt Nam) về việc tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An và liên danh được trúng thầu thi công gói thầu XD01, XD02 dự án Quốc lộ 14E, sau đó để cấp dưới tự điều chỉnh dự toán các gói thầu tăng hàng chục tỷ đồng.

Hành vi của bị cáo Vũ Hải Tùng được xác định với vai trò thực hành, giúp sức cho bị cáo Nguyễn Duy Hưng và Nguyễn Quang Huy, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 2,3 tỷ đồng; hưởng lợi bất chính hơn 4,6 tỷ đồng.

Trong vụ án này, riêng bị cáo Lê Ô Pích (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang trước đây, nay là tỉnh Bắc Ninh) bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bị cáo Lê Ô Pích bị quy kết với vai trò của mình, sau khi tiếp nhận chủ trương của lãnh đạo cấp trên và được cấp dưới báo cáo, đã chỉ đạo cấp dưới hoàn thiện thủ tục, tạo điều kiện giúp Tập đoàn Thuận An và liên danh tham gia đấu thầu, trúng thầu dự án cầu Đồng Việt. Hành vi của bị cáo Pích gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 96,8 tỷ đồng, hưởng lợi 4 tỷ đồng.

Trong 29 bị cáo bị đưa ra xét xử, có bị cáo Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) bị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Theo bản luận tội, bị cáo Phạm Thái Hà đã tác động đến ông Dương Văn Thái (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang trước đây, nay là tỉnh Bắc Ninh) để tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, thi công dự án cầu Đồng Việt. Hành vi của bị cáo Phạm Thái Hà đã lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi số tiền 750 triệu đồng, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 96,8 tỷ đồng.

Mức án chi tiết 29 bị cáo trong vụ án Nhóm tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” đối với các bị cáo ở Tập đoàn Thuận An: Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch HĐQT) bị đề nghị xử phạt 10-11 năm tù; Trần Anh Quang (Tổng Giám đốc) 6-7 năm tù; Nguyễn Khắc Mẫn (Phó Tổng Giám đốc) 5-6 năm tù; Nguyễn Ngọc Hòa (Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty 168 Việt Nam) 3-4 năm tù; Lê Thị Hoàng Hạnh (Trưởng phòng kế toán) 2 năm 6 tháng - 3 năm tù. Cùng tội danh, các bị cáo thuộc Ban Quản lý dự án Bắc Giang (trước đây, nay là tỉnh Bắc Ninh): Nguyễn Văn Thạo (cựu Giám đốc) bị đề nghị 6-7 năm tù; Đàm Văn Cường (cựu Phó Giám đốc) 4-5 năm tù; Hoàng Thế Du (cựu Trưởng phòng Quản lý dự án giám sát công trình giao thông 2) từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù; Nguyễn Văn Toán (cựu Trưởng phòng Kỹ thuật – Tổng hợp) từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù; Nguyễn Đức Tuấn (cán bộ Phòng Quản lý dự án giám sát công trình giao thông 2) từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù. Cùng tội danh, các bị cáo thuộc Ban Quản lý dự án tỉnh Tuyên Quang: Trần Viết Cương (cựu Giám đốc) 5-6 năm tù; Lưu Xuân Hiếu (cựu Phó trưởng Phòng Điều hành dự án nước ngoài, cựu Phó Trưởng phòng Điều hành dự án 2) 18 tháng – 24 tháng tù; Phạm Quang Giang (cán bộ Phòng Tài chính – Kế toán) từ 18 tháng đến 24 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Cùng tội danh trên, nhóm bị cáo thuộc Ban Quản lý dự án Hà Nội: Phạm Hoàng Tuấn (cựu Giám đốc) và Phạm Văn Duân (cựu Phó Giám đốc) cùng bị đề nghị 4-5 năm tù; Đỗ Đình Phan (cựu Phó Giám đốc) bị đề nghị 3-4 năm tù; Nguyễn Chí Cường (cựu Giám đốc) và Trịnh Văn Thanh (cựu Phó trưởng Phòng Quản lý thực hiện dự án 2), Lê Văn Măng (cựu cán bộ Phòng Quản lý thực hiện dự án 2 - trước là Phòng Giám sát 2) bị đề nghị từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù. Cùng tội danh trên, các bị cáo thuộc Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT trước đây, nay là Bộ Xây dựng): Nguyễn Quang Huy (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án 4) 4-5 năm tù; Vũ Hải Tùng (cựu Chi Cục trưởng Chi Cục Quản lý xây dựng đường bộ) 3-4 năm tù; Võ Tá Thanh (cựu Phó Trưởng phòng) và Vương Đình Kiều (cựu cán bộ Ban Quản lý dự án 6) cùng bị đề nghị từ 18 tháng đến 20 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Các bị cáo thuộc Ban Quản lý dự án tỉnh Quảng Ninh: Phạm Thanh Bình (cựu Giám đốc) bị đề nghị từ 4 đến 5 năm tù; Cao Ngọc Phúc (cựu Phó Trưởng ban phụ trách Ban Điều hành dự án nhóm A) từ 30 đến 36 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo cùng về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. 2 bị cáo là lãnh đạo doanh nghiệp tư vấn: Bùi Đình Tuân (cựu Phó Giám đốc Công ty cổ phần CFTD Sáng tạo - nay là Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và thương mại PHD) và Nguyễn Văn Lâm (Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn kỹ thuật và kiến trúc công trình giao thông) cùng bị đề nghị từ 18 đến 24 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo cùng về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Bị cáo Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) bị đề nghị từ 5 đến 6 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi"; bị cáo Lê Ô Pích bị đề nghị từ 3 đến 4 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

