Cựu Tổng Giám đốc SJC Lê Thúy Hằng hầu tòa vì tham ô hơn 74 tỷ đồng

Ngày 25-9, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm Lê Thúy Hằng (sinh năm 1970, cựu Tổng Giám đốc Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC) và 15 đồng phạm trong vụ án tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn, xảy ra tại SJC.

Bị cáo Lê Thuý Hằng tại phiên toà

Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, Lê Thúy Hằng là chủ mưu, cùng Trần Tấn Phát (cựu Giám đốc xưởng vàng – Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận thuộc SJC) và nhiều cán bộ chủ chốt của SJC lập kế hoạch đưa vàng nguyên liệu từ bên ngoài vào gia công trái phép, trục lợi hàng chục tỷ đồng.

Lê Thúy Hằng có vai trò chủ mưu

Bị cáo Lê Thúy Hằng (cựu Tổng Giám đốc SJC), Trần Tấn Phát (cựu Giám đốc xưởng vàng – Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận thuộc SJC), Mai Quốc Uy Viễn (cựu Giám đốc xưởng vàng – Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận), Đoàn Lê Thanh (nhân viên xí nghiệp nữ trang Tân Thuận), Hoàng Lệ Huê (Giám đốc SJC Chi nhánh miền Trung) bị Viện KSND Tối cao truy tố về các tội “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Các bị cáo Nguyễn Thị Lộc (kế toán SJC Chi nhánh miền Trung), Nguyễn Thị Thu Hiền (Cửa hàng trưởng cửa hàng SJC 193 Hùng Vương), Nguyễn Thị Mỹ Liên (thủ quỹ cửa hàng vàng SJC 193 Hùng Vương), Trần Hiền Phúc (Kế toán trưởng SJC), Nguyễn Thị Lộc Mận (nhân viên SJC Chi nhánh miền Trung) bị truy tố về tội “Tham ô tài sản”.

Các bị cáo Nguyễn Thị Huệ (Giám đốc SJC Chi nhánh Hải Phòng), Phan Xuân Huy (nhân viên kỹ thuật SJC Chi nhánh miền Trung), Nguyễn Đình Trang Quỳnh Anh (thủ quỹ SJC Chi nhánh miền Trung), Trương Công Ánh, Võ Hữu Phú (cùng là nhân viên xí nghiệp nữ trang Tân Thuận), Trần Ngọc Minh Thư (Trưởng phòng Kinh doanh vàng SJC) bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Hệ thống giám sát bị vô hiệu hóa

Theo quy định, SJC chỉ được phép gia công vàng móp méo khi có văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước. Toàn bộ quy trình gồm 12 công đoạn phải đặt dưới sự giám sát trực tiếp và qua hệ thống camera của Tổ giám sát 4 thành viên.

Tuy nhiên, từ tháng 10-2021, Trần Tấn Phát, Phó Giám đốc xưởng, đã bàn bạc với Hằng để tìm cách đưa vàng nguyên liệu từ bên ngoài vào sản xuất. Hằng chịu trách nhiệm thu gom nguồn vàng, còn Phát điều hành khâu sản xuất. Sau đó, Phát lôi kéo các tổ trưởng Mai Quốc Uy Viễn, Đoàn Lê Thanh, Võ Hữu Phú và Trương Công Ánh cùng tham gia.

Để có nguồn cung, Hằng liên hệ với nhiều đầu mối. Tiệm vàng Kim Sang (phường Phú Nhuận) bán cho Hằng 2.185 lượng vàng nguyên liệu, trị giá hơn 128 tỷ đồng; tiệm vàng Công Yến (phường Bến Thành) bán thêm 88 lượng, trị giá 6,1 tỷ đồng. Số vàng này được mua theo giá vàng nhẫn 99,99% trên thị trường rồi đưa vào xưởng với danh nghĩa nguyên liệu gia công.

Các tổ trưởng phân chia nhiệm vụ: Đoàn Lê Thanh phụ trách nấu vàng nguyên liệu, giấu trong thùng axit để thay thế khi cần báo cáo vàng “lỗi”; Võ Hữu Phú chỉ đạo công nhân cắt tỉa, điều chỉnh hàm lượng hợp lệ; còn Trương Công Ánh thì đóng số seri ngụy trang.

Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2021 đến tháng 9-2024, Công ty SJC thực hiện 119 đợt gia công vàng móp méo, với tổng cộng 107.900 lượng. Lợi dụng kẽ hở, chỉ trong khoảng thời gian từ ngày 10-8-2022 đến 21-2-2024, Hằng đã 56 lần giao vàng nguyên liệu cho các đồng phạm, qua đó sản xuất thêm 6.225 lượng vàng miếng SJC. Số vàng này được bán ra ngoài, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước 74,8 tỷ đồng.

Tiền chênh lệch được chia nhau. Trong đó, Hằng hưởng lợi 64,1 tỷ đồng; Phát nhận 6,1 tỷ đồng; Mai Quốc Uy Viễn thu 980 triệu đồng; Đoàn Lê Thanh và Trương Công Ánh mỗi người 1,1 tỷ đồng; Võ Hữu Phú nhận 600 triệu đồng.

Dự kiến phiên toà sẽ diễn ra trong nhiều ngày.

