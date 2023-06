Đa dạng mô hình trung tâm thương mại

Trong năm 2023, Công ty CP Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op sẽ đẩy mạnh công tác phát triển mạng lưới trung tâm thương mại (TTTM), siêu thị tại các tỉnh thành như Nghệ An, Cần Thơ, Vĩnh Long, Gia Lai, Tây Ninh, Khánh Hòa,… và các tỉnh phía Bắc để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng.

15 năm trước, với tình thế phải cạnh tranh với các tập đoàn nước ngoài, thực hiện chiến lược phát triển nhanh và mạnh mạng lưới siêu thị Co.opmart, ban lãnh đạo Liên hiệp HTX Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) nhận thấy, chỉ có tái cấu trúc, làm mới bộ máy thì mới có thể tạo dư địa để phát triển và giữ được vị thế dẫn đầu thị trường bán lẻ trong giai đoạn mở cửa mạnh mẽ.

Và một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tái cấu trúc là thành lập Công ty CP Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (SCID) nhằm chuyên môn hóa hoạt động đầu tư, xây dựng và huy động thêm nguồn lực tài chính từ bên ngoài. Đây là cách thức để Saigon Co.op phát triển nhanh mạng lưới Co.opmart.

Sau hơn 15 năm hình thành và phát triển, SCID đã cho thấy tầm nhìn đúng đắn khi bổ trợ hiệu quả cho việc phát triển mạng lưới bán lẻ cũng như quản lý bất động sản bán lẻ một cách hiệu quả của Saigon Co.op. Cụ thể, SCID đã trở thành đối tác tin cậy của nhiều doanh nghiệp, tập đoàn uy tín trong nước và quốc tế; đồng thời đầu tư và trực tiếp vận hành hàng loạt TTTM lớn mang thương hiệu Sense City tại Bến Tre, Cà Mau, Cần Thơ, TP Thủ Đức...

Với cách làm chuyên nghiệp và tổ chức chặt chẽ, công ty đạt được sự tin tưởng, tín nhiệm của các cấp lãnh đạo nhà nước, các đối tác trong lĩnh vực đầu tư, lĩnh vực kinh doanh bán lẻ, được khách hàng ủng hộ, yêu mến.

Theo báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 mới đây của SCID, năm 2022, tổng doanh thu trực tiếp của SCID đạt 99,7 tỷ đồng, đạt 114,0% so với kế hoạch (trong đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 72,6% so với kế hoạch). Lợi nhuận trước thuế đạt 43,1 tỷ đồng, đạt 167,0% so với kế hoạch.

Ông Phạm Trung Kiên, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc SCID, cho biết, năm 2023, công ty sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để đạt kế hoạch tổng doanh thu 110,2 tỷ đồng và hoàn thành các mục tiêu quan trọng khác. Cụ thể là đẩy mạnh đầu tư phát triển, kinh doanh siêu thị, TTTM, khách sạn, văn phòng… với nhiều dự án trọng điểm sẽ được khởi công như dự án TTTM Cẩm Phả (Quảng Ninh), dự án TTTM Cái Bè (Tiền Giang), khách sạn Cần Thơ…

Cũng trong năm 2023, SCID sẽ thực hiện đa dạng hóa phát triển mô hình TTTM Sense City, SenseMarket, SenseFesti, SensePlaza, SenseGallery; đẩy mạnh phát triển mạng lưới TTTM, siêu thị, nhất là tại các tỉnh thành như Nghệ An, Cần Thơ, Vĩnh Long, Gia Lai, Tây Ninh, Khánh Hòa… và các tỉnh phía Bắc. Công ty cũng có kế hoạch tìm kiếm các đối tác có năng lực, kinh nghiệm và phù hợp với định hướng phát triển của công ty để hợp tác, liên doanh, liên kết đầu tư, phát triển các dự án mới, gia tăng nguồn lực, đặc biệt là tập trung chuyển đổi số, hoàn thiện công nghệ thông tin. SCID kỳ vọng, những đột phá mới mẻ này gắn với định hướng chiến lược và mục tiêu rõ ràng sẽ giúp công ty trở thành công ty đầu tư - phát triển - quản lý - vận hành kinh doanh bất động sản hàng đầu Việt Nam.