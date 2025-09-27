Đà Nẵng chỉ đạo hạ mực nước hồ thủy điện để ứng phó mưa lũ

Ngày 27-9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng có văn bản chỉ đạo các đơn vị quản lý, vận hành các hồ thủy điện trên địa bàn khẩn trương tổ chức điều tiết, hạ dần mực nước hồ nhằm ứng phó với tình hình mưa lũ có khả năng diễn biến phức tạp.

Đà Nẵng chỉ đạo điều tiết hạ mực nước các hồ chứa thuỷ điện để ứng phó với mưa lũ. Ảnh minh hoạ

Theo ông Trương Xuân Tý, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT, đại diện Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng, yêu cầu này được đưa ra căn cứ trên dự báo thời tiết của Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ và số liệu quan trắc lúc 1 giờ ngày 27-9 cho thấy mực nước tại các hồ thủy điện và trạm thủy văn như Hội Khách, Ái Nghĩa, Nông Sơn và Câu Lâu đều ở mức báo động 1.

Các đơn vị vận hành thủy điện được yêu cầu tính toán, hạ dần mực nước hồ Đak Mi 4, Sông Bung 2 và Sông Bung 4 về cao trình an toàn trước 18 giờ ngày 28-9. Việc vận hành bắt đầu từ 15 giờ ngày 27-9. Cụ thể, mức cao trình an toàn gồm: Đak Mi 4 là 251,5m, Sông Bung 4 là 217,0m và Sông Bung 2 là 598,0m.

Đối với hồ A Vương và Sông Tranh 2, các đơn vị phải chủ động điều tiết, bảo đảm mực nước không vượt ngưỡng đón lũ thấp nhất và thực hiện đúng quy trình vận hành theo Quy trình 1865 của Thủ tướng Chính phủ.

Việc điều tiết phải tuân thủ nguyên tắc an toàn, tránh thay đổi đột ngột gây ảnh hưởng đến vùng hạ du. Các đơn vị thủy điện được yêu cầu thông báo kịp thời cho chính quyền và người dân địa phương, đồng thời cập nhật thường xuyên bản tin dự báo lũ và số liệu mưa tại các trạm đo cho Ban Chỉ huy, Sở NN-PTNT, Sở Công Thương và các cơ quan liên quan để phục vụ công tác chỉ đạo, ứng phó kịp thời.

XUÂN QUỲNH