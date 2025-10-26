Đà Nẵng chủ động ứng phó với thời tiết bất lợi

Trưa 26-10, ông Trương Xuân Tý, Phó Giám đốc Sở NN-MT TP Đà Nẵng vừa ký văn bản gửi các đơn vị liên quan về chủ động ứng phó với không khí lạnh, mưa lớn và cảnh báo lũ trên các sông tại địa bàn.

Sạt lở tại khu vực từ ngã 3 Trà Giác cũ đến trung tâm xã Nam Trà My trong sáng 26-10

Theo bản tin lúc 9 giờ cùng ngày của Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, từ ngày 26 đến 29-10, khu vực TP Đà Nẵng sẽ có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 150-350mm, có nơi trên 500mm.

Dự báo các sông trên địa bàn có khả năng xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn và sông Tam Kỳ ở mức báo động 1 đến báo động 2, có nơi trên báo động 2. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, cùng hiện tượng lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi.

Sạt lở đất tại ngã 3 Trà Giác cũ

Cùng với đó, đêm 26-10, không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến TP Đà Nẵng. Gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 4-5, giật cấp 6-7 ở vùng ven biển; trên biển, đặc biệt khu vực đặc khu Hoàng Sa, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 3-5m. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 22-24°C, vùng núi có nơi dưới 22°C.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng đã có văn bản đề nghị các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, UBND các quận, huyện, xã, phường, đặc khu và các đơn vị quản lý hồ chứa nước chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Sạt lở khu vực đèo Lò Xo (xã Phước Năng, TP Đà Nẵng)

Cụ thể, các đơn vị được yêu cầu trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai, kịp thời thông báo đến người dân; triển khai phương án phòng, chống mưa lớn, ngập úng, sạt lở đất đảm bảo an toàn cho người, phương tiện và công trình.

Các địa phương phải rà soát khu vực có nguy cơ cao, bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn tại các điểm ngập sâu, nước chảy xiết, chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán, di dời dân khi cần thiết.

Sở Xây dựng được giao chủ trì kiểm tra, xử lý kịp thời các điểm ngập, sạt lở trên các tuyến giao thông; Sở NN-MT kiểm tra, đảm bảo an toàn các hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Sở VH-TT-DL và các địa phương yêu cầu các khu du lịch, khu vui chơi giải trí ngoài trời bảo đảm an toàn cho du khách và cơ sở hạ tầng.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ đội Biên phòng cùng các địa phương ven biển được yêu cầu theo dõi sát tình hình thời tiết trên biển, thông báo cho tàu thuyền chủ động phòng tránh, không ra khơi khi thời tiết xấu.

Các đơn vị quản lý hồ chứa phải tăng cường quan trắc, báo cáo kịp thời, chủ động điều tiết đảm bảo an toàn hạ du.

Trưa cùng ngày, Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương thông báo từ 14 giờ ngày 26-10 sẽ vận hành xả tràn hồ chứa để cắt, giảm lũ cho hạ du. Lúc 12 giờ 30 ngày 26-10, lưu lượng nước về hồ đạt 636,38m³/s, vượt ngưỡng 600m³/s – mức kích hoạt quy trình vận hành liên hồ (theo Quyết định 1865/QĐ-TTg). Mực nước hồ ở mức 371,97m, sát mực nước dâng bình thường. Lưu lượng xả dự kiến 25–900m³/s, được điều tiết thấp hơn lượng nước về hồ để hạn chế ngập lụt vùng hạ du.

XUÂN QUỲNH