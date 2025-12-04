Đà Nẵng cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội, chuẩn bị cho năm bản lề 2026

Đà Nẵng bước vào năm 2026 với quyết tâm chính trị cao, tiếp tục cụ thể hóa và triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Toàn cảnh hội nghị

Vượt thách thức, giữ nhịp tăng trưởng

Tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng cho biết, năm 2025 dù thuận lợi và khó khăn đan xen, thiên tai phức tạp, Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy vẫn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu đề ra, giữ vững ổn định và tạo chuyển biến tích cực trong kinh tế - xã hội, đời sống người dân.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2025-2030 với nhiều điểm mới so với nhiệm kỳ trước. Nổi bật là hoàn thành trước thời hạn đại hội đảng bộ phường, xã và đảng bộ trực thuộc Thành ủy; chủ động chuẩn bị từ sớm, kỹ lưỡng, bài bản văn kiện, nhân sự và các điều kiện tổ chức, phục vụ đại hội, được Trung ương ghi nhận, đánh giá cao.

Sau đại hội, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa thực hiện nghị quyết đại hội với mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với không gian phát triển mới của TP Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng thông tin

Tính đến ngày 30-11-2025, toàn Đảng bộ thành phố kết nạp 3.656 đảng viên mới, đạt 2,67% so với tổng số đảng viên đầu năm.

Ngày 4-12, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Thành ủy lần thứ 2 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025, dự báo kịch bản tăng trưởng và thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026, cho ý kiến đối với 19 nội dung lớn thuộc thẩm quyền theo Quy chế làm việc. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến các nội dung về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; đánh giá kết quả năm 2025; cho ý kiến về 19 vấn đề khác liên quan.

Về kinh tế - xã hội, ông Nguyễn Đình Vĩnh cho biết, kinh tế Đà Nẵng năm 2025 duy trì tăng trưởng khá, GRDP ước tăng 9,18%, đứng thứ 9/34 tỉnh, thành. Dịch vụ - du lịch tiếp tục là điểm sáng với hơn 17,3 triệu lượt khách, tăng 15%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 4.530 triệu USD, tăng 12%.

Tính đến ngày 20-11-2025, vốn FDI đạt 502,88 triệu USD, tăng 5,6%; vốn đầu tư trong nước hơn 209.782 tỷ đồng, tăng 189,3%. Tổng thu ngân sách đạt 59.069 tỷ đồng, đạt 109,1% dự toán.

Thành phố chủ động phòng chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”, tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đền bù giải tỏa, khởi công và hoàn thành nhiều công trình trọng điểm.

Tuy nhiên, giải ngân vốn đầu tư công còn thấp, mới đạt hơn 57% kế hoạch do vướng giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư chậm và ảnh hưởng thiên tai. Giai đoạn đầu vận hành mô hình chính quyền 2 cấp còn bộc lộ vướng mắc; mưa lũ gây thiệt hại lớn; chênh lệch mức sống giữa các nhóm dân cư, nhất là vùng miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số, vẫn cao; an ninh trật tự, tội phạm ma túy và vi phạm trong thanh thiếu niên còn tiềm ẩn rủi ro.

Năm 2026, tăng trưởng GRDP trên 11%

Tại hội nghị, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: Năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị lớn của đất nước như Đại hội lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh tại hội nghị

Đà Nẵng đang có thời cơ lớn với không gian phát triển rộng mở và cơ chế đặc thù phát huy hiệu quả. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu toàn hệ thống chính trị khắc phục hạn chế, huy động nguồn lực, phát huy tinh thần đổi mới, dám làm, dám chịu trách nhiệm và hành động quyết liệt để hoàn thành mục tiêu 2026.

Trước hết, chủ động phục vụ Đại hội lần thứ XIV của Đảng; chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; quán triệt và triển khai kịp thời Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, các nghị quyết đột phá của Trung ương và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đà Nẵng bước vào năm 2026 với yêu cầu triển khai nhiệm vụ liên tục, không để chậm trễ từ quý 1. Thành phố tiếp tục phát huy mô hình chính quyền 2 cấp, phân cấp rõ ràng, tăng cường cán bộ cơ sở, sắp xếp đơn vị sự nghiệp và thôn, tổ dân phố theo thực tiễn, đổi mới hoạt động HĐND theo hướng chuyên nghiệp.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu xây dựng “Chính quyền số – Đô thị thông minh – Hành chính hiện đại”; thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu mang thương hiệu Đà Nẵng. Cơ chế, chính sách đặc thù phải được vận dụng hiệu quả, nhất là với Khu thương mại tự do và Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng.

Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ và quyết liệt.

Hội nghị cho ý kiến nhiều vấn đề quan trọng

Nhiệm vụ 2026 nặng nề nhưng đầy cơ hội, đòi hỏi đổi mới tư duy và phương pháp lãnh đạo. Theo ông Phạm Đức Ấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2025 cơ bản đã đạt, nhiều cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 136/2024/QH15 được thành phố chủ động phối hợp sửa đổi, bổ sung. Đà Nẵng kỳ vọng các cơ chế mới sẽ giúp nâng cao khả năng thu hút đầu tư, đặc biệt với Khu thương mại tự do và Trung tâm Tài chính Việt Nam tại địa phương.

Thu hút đầu tư, cải cách hành chính và khoa học - công nghệ tiếp tục ghi nhận tiến triển rõ nét. Hơn 96% dự án tồn đọng đã được xử lý; bộ máy hành chính được tinh gọn, phân cấp mạnh, tăng cường nhân lực cơ sở. TP Đà Nẵng đang đẩy nhanh giải ngân đầu tư công và yêu cầu các đơn vị tập trung hoàn thành mục tiêu 2025, tạo nền tảng cho năm 2026.

XUÂN QUỲNH