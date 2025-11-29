Nâng cao công tác quản lý và khai thác quỹ đất công Đà Nẵng

TS-KTS Tô Văn Hùng, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Đà Nẵng phát biểu tại tọa đàm

Tọa đàm thu hút nhiều tham luận trình bày về công tác quản lý, khai thác và sử dụng quỹ đất công sau sáp nhập.

Ông Võ Nguyên Chương, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng phát biểu khai mạc tọa đàm

Phát biểu khai mạc tọa đàm, ông Võ Nguyên Chương, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng và cơ hội bứt phá. Trong tiến trình đó, quỹ đất công đóng vai trò then chốt trong việc tạo lập động lực tăng trưởng, mở rộng không gian đô thị và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Tuy nhiên, công tác quản lý và khai thác quỹ đất công hiện vẫn đối mặt với nhiều thách thức, đòi hỏi phải có cách tiếp cận toàn diện và giải pháp đổi mới để khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai.

“Buổi tọa đàm là diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm, mô hình quản lý đất công hiệu quả; đồng thời thảo luận các giải pháp nâng cao tính minh bạch, tối ưu hóa nguồn thu và gia tăng giá trị sử dụng đất công”, ông Võ Nguyên Chương nhấn mạnh.

Ông Huỳnh Tấn Quang, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng

Theo ông Huỳnh Tấn Quang, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng, thành phố sau sáp nhập với quy mô hơn 11.859km2 tạo ra một dư địa đất đai rất lớn. Hàng năm, nguồn thu từ khai thác quỹ đất luôn ổn định và chiếm tỷ trọng lớn trong nguồn thu ngân sách của địa phương.

Thành phố đã sẵn sàng quỹ đất phù hợp để thu hút và kêu gọi đầu tư cho các dự án trong bối cảnh Bộ Chính trị, Trung ương quyết định thành lập Khu thương mại tự do (FTZ) Đà Nẵng và Trung tâm tài chính Quốc tế (IFC) Đà Nẵng.

Hiện nay, trên toàn địa bàn Đà Nẵng có 408 khu đất sạch để phục vụ kêu gọi đầu tư với hơn 408 ha, cùng với 21.856 lô đất ở phân lô phục vụ bố trí tái định cư cho các dự án và triển khai đấu giá, đảm bảo quỹ đất ở cho người dân khi có nhu cầu.

Theo ông Huỳnh Tấn Quang: “Trong bối cảnh thành phố triển khai Quy hoạch tích hợp đến năm 2030, tầm nhìn 2050, công tác quản lý, khai thác và phát triển quỹ đất tiếp tục giữ vai trò nền tảng chiến lược, là nguồn lực then chốt cho sự phát triển. Khi các nguồn lực quý giá này được khơi thông, TP Đà Nẵng sẽ có thêm dư địa để bứt phá mạnh mẽ, sớm trở thành Trung tâm tài chính quốc tế trọng điểm và Khu thương mại tự do, công nghệ số, đổi mới sáng tạo theo đúng kỳ vọng của Trung ương và Bộ Chính trị”.

Toàn địa bàn thành phố có 408 khu đất sạch để phục vụ kêu gọi đầu tư

Tại tọa đàm, đại diện Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết, TP Đà Nẵng đã rà soát, chọn 42 khu đất với tổng diện tích 109,3 ha, đủ điều kiện để triển khai dự án nhà ở xã hội, đáp ứng chỉ tiêu được giao giai đoạn 2025-2030 (khoảng 28.955 căn).

Sở Xây dựng đề xuất Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố chủ động đề xuất bố trí kinh phí giải phóng mặt bằng và tổ chức giải phóng mặt bằng sạch để có quỹ đất sạch làm nhà ở xã hội. Đề xuất UBND TP Đà Nẵng cho chủ trương đấu giá quỹ đất 20% để tạo nguồn lực đầu tư các dự án nhà ở xã hội tập trung. Tổ chức đấu giá, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có tiềm lực tài chính, kinh nghiệm triển khai công khai minh bạch.

