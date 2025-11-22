Một ngày bước vào kho tàng di sản Đà Nẵng

Ngày 22-11, Đà Nẵng đồng loạt diễn ra Ngày hội Di sản văn hóa Đà Nẵng 2025 và Ngày hội Di sản văn hóa biển, mang sắc màu văn hóa từ vùng cao đến biển đảo cùng thông điệp gìn giữ di sản và chủ quyền Hoàng Sa.

Tại Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu (phường An Khê), Nhà trưng bày Hoàng Sa phối hợp một số đơn vị tổ chức Ngày hội Di sản văn hóa biển, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23-11-1945 - 23-11-2025).

Điểm nhấn của ngày hội là hơn 300 học sinh lắng nghe chương trình Talkshow “Chủ quyền Hoàng Sa qua di sản văn hóa”. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Nhiều tư liệu quý, bản đồ, mộc bản, châu bản triều Nguyễn khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa đã được giới thiệu, lồng ghép khéo léo qua các phần tương tác “Đố vui có thưởng” sinh động. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Học sinh tham quan không gian trưng bày, triển lãm ảnh, tranh, nón lá tái hiện đời sống ngư dân, cảnh sắc biển đảo và hoạt động vươn khơi bám biển. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Học sinh tìm hiểu nghề truyền thống, cảm nhận giá trị văn hóa và tinh thần đoàn kết của cư dân vùng biển Việt Nam. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Học sinh tự tay trang trí nón lá mang đậm màu sắc biển đảo. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Thông qua ngày hội, thông điệp được lan tỏa sâu rộng: “Di sản văn hóa biển - Gìn giữ ký ức, khẳng định chủ quyền Hoàng Sa”. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Cùng ngày, tại Bảo tàng Đà Nẵng diễn ra Ngày hội Di sản văn hóa Đà Nẵng năm 2025 với chủ đề "Đa dạng sắc màu văn hóa vùng cao Đà Nẵng".

Các nghệ nhân giới thiệu, hướng dẫn, trải nghiệm quy trình thực hiện các sản phẩm thủ công truyền thống của đồng bào Cơ Tu như: xâu cườm làm vòng đeo tay, dây đeo cổ...

Trình diễn múa tung tung, da dá của đồng bào Cơ Tu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Các nghệ nhân hướng dẫn quy trình dệt vải thổ cẩm. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Các bạn trẻ hào hứng với triển lãm trang phục truyền thống “Sắc Sợi”. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Các bạn trẻ tìm hiểu quy trình làm rượu cần Phú Túc. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Những sản phẩm được làm từ bàn tay nghệ nhân Cơ Tu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

XUÂN QUỲNH