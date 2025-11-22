Một ngày bước vào kho tàng di sản Đà Nẵng

Ngày 22-11, Đà Nẵng đồng loạt diễn ra Ngày hội Di sản văn hóa Đà Nẵng 2025 và Ngày hội Di sản văn hóa biển, mang sắc màu văn hóa từ vùng cao đến biển đảo cùng thông điệp gìn giữ di sản và chủ quyền Hoàng Sa.
Tại Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu (phường An Khê), Nhà trưng bày Hoàng Sa phối hợp một số đơn vị tổ chức Ngày hội Di sản văn hóa biển, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23-11-1945 - 23-11-2025).
Cùng ngày, tại Bảo tàng Đà Nẵng diễn ra Ngày hội Di sản văn hóa Đà Nẵng năm 2025 với chủ đề "Đa dạng sắc màu văn hóa vùng cao Đà Nẵng".