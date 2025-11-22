Đà nẵng - Thành phố đáng sống

Nhà trưng bày Hoàng Sa phối hợp với Đoàn Thanh niên phường An Khê và Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu tổ chức Ngày hội Di sản văn hóa biển. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Một ngày bước vào kho tàng di sản Đà Nẵng

SGGPO

Ngày 22-11, Đà Nẵng đồng loạt diễn ra Ngày hội Di sản văn hóa Đà Nẵng 2025 và Ngày hội Di sản văn hóa biển, mang sắc màu văn hóa từ vùng cao đến biển đảo cùng thông điệp gìn giữ di sản và chủ quyền Hoàng Sa.

Tại Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu (phường An Khê), Nhà trưng bày Hoàng Sa phối hợp một số đơn vị tổ chức Ngày hội Di sản văn hóa biển, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23-11-1945 - 23-11-2025).

DSC08025.JPG
Điểm nhấn của ngày hội là hơn 300 học sinh lắng nghe chương trình Talkshow “Chủ quyền Hoàng Sa qua di sản văn hóa”. Ảnh: XUÂN QUỲNH
DSC08040.JPG
Nhiều tư liệu quý, bản đồ, mộc bản, châu bản triều Nguyễn khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa đã được giới thiệu, lồng ghép khéo léo qua các phần tương tác “Đố vui có thưởng” sinh động. Ảnh: XUÂN QUỲNH
DSC08005.JPG
Học sinh tham quan không gian trưng bày, triển lãm ảnh, tranh, nón lá tái hiện đời sống ngư dân, cảnh sắc biển đảo và hoạt động vươn khơi bám biển. Ảnh: XUÂN QUỲNH
DSC08058.JPG
Học sinh tìm hiểu nghề truyền thống, cảm nhận giá trị văn hóa và tinh thần đoàn kết của cư dân vùng biển Việt Nam. Ảnh: XUÂN QUỲNH
DSC07986.JPG
DSC08068.JPG
Học sinh tự tay trang trí nón lá mang đậm màu sắc biển đảo. Ảnh: XUÂN QUỲNH
DSC08051.JPG
Thông qua ngày hội, thông điệp được lan tỏa sâu rộng: “Di sản văn hóa biển - Gìn giữ ký ức, khẳng định chủ quyền Hoàng Sa”. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Cùng ngày, tại Bảo tàng Đà Nẵng diễn ra Ngày hội Di sản văn hóa Đà Nẵng năm 2025 với chủ đề "Đa dạng sắc màu văn hóa vùng cao Đà Nẵng".

z7251024525842_6baa1d871357cb94cafa8d555df027b3.jpg
Các nghệ nhân giới thiệu, hướng dẫn, trải nghiệm quy trình thực hiện các sản phẩm thủ công truyền thống của đồng bào Cơ Tu như: xâu cườm làm vòng đeo tay, dây đeo cổ...
z7250991514079_221f8845ce99bbadefe60df508a26083.jpg
Trình diễn múa tung tung, da dá của đồng bào Cơ Tu. Ảnh: XUÂN QUỲNH
z7250848837980_c6bf79eea40e20fdfd35436b1724d35f.jpg
Các nghệ nhân hướng dẫn quy trình dệt vải thổ cẩm. Ảnh: XUÂN QUỲNH
z7251024521036_488a80990e3b0f32d77bf689dc22f517.jpg
Các bạn trẻ hào hứng với triển lãm trang phục truyền thống “Sắc Sợi”. Ảnh: XUÂN QUỲNH
z7251024536035_c835bb801259a0770bd6f1ae15667f25.jpg
Các bạn trẻ tìm hiểu quy trình làm rượu cần Phú Túc. Ảnh: XUÂN QUỲNH
z7250848963157_044820dc283ea838f6a83efa8df21687.jpg
z7250848920251_d53b8e5692f1a20d2a0b1d5b8990c585.jpg
Những sản phẩm được làm từ bàn tay nghệ nhân Cơ Tu. Ảnh: XUÂN QUỲNH
XUÂN QUỲNH

