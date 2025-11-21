Mở rộng hợp tác bền vững về lao động, văn hóa và du lịch

Chuyến thăm và làm việc của Đoàn công tác huyện Bonghwa (Hàn Quốc) vào chiều 21-11 tại xã Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đã mở ra những cơ hội hợp tác sâu rộng hơn giữa hai địa phương, từ giao lưu kinh tế – văn hóa đến phát triển nguồn nhân lực và du lịch cộng đồng.

Xã Hòa Vang và huyện Bonghwa ký kết hợp tác lao động năm 2026. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Thời gian qua, mối quan hệ hợp tác giữa huyện Bonghwa và huyện Hòa Vang (trước đây) đã được duy trì, nhất là trong lĩnh vực phái cử lao động sang Hàn Quốc, qua đó góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và thắt chặt tình hữu nghị giữa người dân hai địa phương.

Chủ tịch UBND xã Hòa Vang Lê Phú Nguyện chia sẻ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Phát biểu tại buổi tiếp Đoàn công tác huyện Bonghwa, Chủ tịch UBND xã Hòa Vang Lê Phú Nguyện bày tỏ sự trân trọng dành cho mối quan hệ gắn bó nhiều năm qua, nhất là trong lĩnh vực phái cử lao động. Theo ông Lê Phú Nguyện, những kết quả tích cực này chính là nền tảng để hai địa phương bước vào giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn.

Từ mối quan hệ đã được xây dựng, Chủ tịch UBND xã Hòa Vang dẫn dắt đến bối cảnh mới, xã Hòa Vang giờ đây là một xã có diện tích 107ha với 21 thôn, dân số gần 27.000 người. Hiện địa phương đang hướng tới phát triển đô thị gắn với du lịch cộng đồng và gìn giữ bản sắc văn hóa.

Theo ông Lê Phú Nguyện, người dân Hòa Vang rất cần cù, giàu kinh nghiệm nông nghiệp và luôn dành tình cảm tốt đẹp cho huyện Bonghwa. Đây là điểm tựa quan trọng để hai địa phương tiếp tục mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Nhắc lại câu chuyện giao lưu văn hóa kéo dài hơn 800 năm giữa Việt Nam – Hàn Quốc, Chủ tịch UBND xã Hòa Vang cho rằng chiều sâu lịch sử ấy càng khiến sự kết nối giữa Hòa Vang và Bonghwa trở nên bền chặt. Cũng trong mạch chia sẻ, ông Lê Phú Nguyện bày tỏ kỳ vọng một ngày nào đó sẽ hình thành “Làng Hàn Quốc của huyện Bonghwa tại Hòa Vang”, nơi có thể trở thành điểm giao lưu văn hóa – du lịch đặc sắc.

Liên quan chương trình lao động thời vụ, ông Lê Phú Nguyện cho hay, TP Đà Nẵng đã chính thức giao xã Hòa Vang kế thừa và thực hiện thỏa thuận hợp tác với huyện Bonghwa về hợp tác lao động theo mùa vụ. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để địa phương tiếp tục các cam kết với huyện Bonghwa trong nhiều năm tới.

Huyện trưởng huyện Bonghwa Park Hyun-Gook thông tin. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Trong khi đó, Huyện trưởng huyện Bonghwa Park Hyun-Gook bày tỏ niềm tin vào bước phát triển mới của địa phương sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính.

Nói về chương trình lao động, ông Park Hyun-Gook đánh giá cao sự nỗ lực của lao động Hòa Vang trong năm 2025 cũng như đóng góp của chương trình đối với sản xuất nông nghiệp tại huyện Bonghwa. Ông cho rằng đây là một trong những hợp tác có hiệu quả và cần được duy trì lâu dài.

Ông Park Hyun-Gook kỳ vọng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa huyện Bonghwa và xã Hòa Vang sẽ tiếp tục được củng cố. Bên cạnh chương trình lao động theo mùa, các dự án hợp tác văn hóa và du lịch mà hai địa phương đang triển khai cũng được ông xem là những hướng đi có thể tạo ra lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

Theo ông Park Hyun-Gook, huyện Bonghwa mong muốn duy trì quan hệ với Hòa Vang trên tinh thần tin cậy và đồng hành, hướng tới phát triển bền vững trong những năm tới.

Ở góc độ chuyên môn, theo ông Kim Jae-hong, Trưởng nhóm phụ trách lao động nước ngoài của huyện Bonghwa, toàn bộ lao động Hòa Vang tham gia chương trình năm 2025 đã về nước an toàn vào ngày 14-11 và thể hiện sự kỳ vọng vào năm 2026.

Ông Kim Jae-hong cho biết, vừa qua, xã Hòa Vang đã cử 41 người lao động đến huyện Bonghwa. Người Việt Nam nói chung, Hòa Vang nói riêng, được các chủ nông trại đánh giá cao về sự cần cù và thái độ làm việc. Tuy nhiên, tỷ lệ tái ký của người lao động vẫn chưa đạt mức kỳ vọng. Vì vậy, kế hoạch năm 2026 sẽ được tính toán kỹ lưỡng hơn. Trước mắt, huyện Bonghwa dự kiến tiếp nhận khoảng 50 người lao động và sẽ tăng số lượng nếu nhóm lao động này đáp ứng tốt yêu cầu của chủ sử dụng.

Nhân chuyến thăm và làm việc về chương trình hợp tác lao động, lãnh đạo xã Hòa Vang có món quà tặng Đoàn công tác huyện Bonghwa. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Hai địa phương chụp ảnh lưu niệm tại xã Hòa Vang (TP Đà Nẵng). Ảnh: XUÂN QUỲNH

Với những trao đổi thẳng thắn và định hướng rõ ràng từ cả hai phía, chương trình hợp tác lao động năm 2026 giữa xã Hòa Vang và huyện Bonghwa đang dần hoàn thiện các bước chuẩn bị cần thiết.

Hai địa phương thống nhất tiếp tục duy trì cơ chế phối hợp, bảo đảm quyền lợi cho người lao động, đồng thời xem xét mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực phù hợp với tiềm năng và nhu cầu phát triển của đôi bên. Những cam kết bước đầu tạo cơ sở để xã Hòa Vang và huyện Bonghwa tiếp tục củng cố mối quan hệ đã được thiết lập nhiều năm, hướng đến hợp tác ổn định và lâu dài.

XUÂN QUỲNH