Đà Nẵng tiên phong mô hình mới, cơ hội lớn cho kinh tế

Đà Nẵng đang nỗ lực xây dựng các mô hình phát triển mới mang tính chiến lược, nhằm mở rộng không gian tăng trưởng, thu hút dòng vốn quốc tế và tạo vị thế cạnh tranh mới của thành phố trên bản đồ kinh tế khu vực.

7 vị trí Khu Thương mại tự do Đà Nẵng với tổng diện tích gần 1.900ha đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1142

Khu Thương mại tự do (TMTD) Đà Nẵng và Trung tâm Tài chính quốc tế (TTTC) Việt Nam tại TP Đà Nẵng là những mô hình mới, mang tính đột phá, được kỳ vọng tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và nâng vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Theo bà Lê Thị Kim Phương, Giám đốc Sở Công Thương TP Đà Nẵng, để sớm đưa Khu TMTD Đà Nẵng vào hoạt động, Sở đã chủ trì phối hợp các ngành tham mưu UBND TP Đà Nẵng ban hành kế hoạch triển khai gồm 10 nhóm nhiệm vụ và 44 đầu việc, phân công rõ đơn vị phụ trách và lãnh đạo UBND theo dõi. Hàng tháng, thành phố tổ chức họp rà soát tiến độ và xử lý vướng mắc.

Thành ủy Đà Nẵng tổ chức họp triển khai Khu Thương mại tự do Đà Nẵng và Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng

Năm 2025, Sở Công Thương xây dựng chính sách ưu đãi vượt trội cho Khu TMTD. Sở Xây dựng tham mưu điều chỉnh quy hoạch tại các vị trí hình thành khu chức năng. Hoạt động xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh: dự án hạ tầng tại vị trí số 5 xã Bà Nà đang thi công; hồ sơ nhà đầu tư tại vị trí số 2 và 3 đang được thẩm định…

Các nhiệm vụ chuẩn bị thành lập TTTC quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng được đẩy nhanh. UBND TP Đà Nẵng đã thành lập Hội đồng tư vấn, phân công nhân lực vận hành thử các cơ quan thuộc TTTC để chuẩn bị điều kiện hạ tầng, nhân sự và mô hình tổ chức.

Về cơ sở vật chất, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đang cải tạo các tầng 1, 5, 6 khối nhà ICT 1, Công viên phần mềm số 2 để bố trí trụ sở TTTC quốc tế; khảo sát phương án triển khai tòa nhà 20 tầng theo mô hình thông minh. Sở Tài chính phối hợp tổ chức tọa đàm, tập huấn chuyên sâu, đồng thời ký 20 biên bản hợp tác quốc tế, hoàn thiện quy chế hoạt động, tiêu chí nhà đầu tư chiến lược và dự toán kinh phí cơ quan điều hành TTTC giai đoạn 2025–2026.

Ông Vũ Quang Hùng, Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng cho hay, đơn vị đã chủ động điều phối tiến độ của cả 7 vị trí Khu TMTD Đà Nẵng, duy trì cơ chế làm việc thường xuyên với các sở, ngành và nhà đầu tư hạ tầng. Thông qua việc rà soát vướng mắc, tổng hợp khó khăn và đề xuất các hướng tháo gỡ cụ thể, đơn vị bảo đảm thông tin được luân chuyển kịp thời giữa các cơ quan và nhà đầu tư, đồng thời giữ sự thống nhất trong cách thức triển khai giữa các khu.

Công tác hỗ trợ nhà đầu tư được đơn vị chú trọng với nhiều hình thức như cung cấp thông tin về quy hoạch, đất đai, hạ tầng, pháp lý; hướng dẫn các quy trình, hồ sơ theo đúng quy định mới; cũng như đồng hành trong các cuộc khảo sát thực địa, làm việc liên ngành và các buổi trao đổi kỹ thuật với các cơ quan có thẩm quyền.

Một trong những nỗ lực đáng chú ý là việc chuẩn hóa dữ liệu, xây dựng bộ tài liệu và công cụ hỗ trợ cho nhà đầu tư. Đơn vị đang hoàn thiện các sản phẩm như VR360, BIM–GIS cho 7 vị trí khu TMTD Đà Nẵng, tài liệu giới thiệu từng khu vực, bộ thủ tục mẫu và các thông tin quy trình tham chiếu. Việc chuẩn hóa này giúp nhà đầu tư tiếp cận thông tin nhanh hơn, giảm thời gian khảo sát và gia tăng niềm tin khi tìm hiểu về cơ chế và môi trường đầu tư tại Đà Nẵng.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh, đây là mô hình mới, phức tạp, đòi hỏi cách nghĩ, cách làm khác biệt, vừa là thách thức, vừa là cơ hội để phát triển kinh tế – xã hội.

Quyết định số 1142/QĐ-TTg đặt mục tiêu cao: Khu TMTD gắn kết TTTC, hình thành hệ sinh thái kinh tế thông minh, hiện đại, cạnh tranh khu vực, nâng vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng kiểm tra thực tế Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị tăng cường tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội và nhấn mạnh thành công phụ thuộc vào tinh thần vào cuộc của cả hệ thống chính trị và trách nhiệm từng cá nhân.

Theo ông Lê Ngọc Quang, với Khu TMTD Đà Nẵng, cần hoàn thiện chính sách mới, xây dựng kế hoạch triển khai sau khi Nghị quyết sửa đổi được Quốc hội thông qua, phát triển mô hình quản lý – vận hành, triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, hoàn thiện quy hoạch và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư.

Về TTTC quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng, cần rà soát quỹ đất, đầu tư tòa nhà 20 tầng, cải tạo trụ sở vận hành từ tháng 11-2025, khai trương toàn quốc ngày 9-12-2025. Thành phố hoàn thiện cơ cấu tổ chức, tuyển dụng nhân sự, cử cán bộ nghiên cứu, thực tập tại các TTTC quốc tế, xây dựng quy trình đăng ký, cấp phép thành viên và các hoạt động kinh doanh.

Đồng thời đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá TTTC quốc tế trên kênh uy tín, kêu gọi nhà đầu tư chiến lược, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và nghiên cứu cơ chế thử nghiệm pháp lý cho tài sản số, thanh toán xuyên biên giới, ưu đãi thuế – ngoại hối.

Phối cảnh Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng

Thành công của các dự án không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh, mà còn tạo nền tảng để TP Đà Nẵng trở thành cửa ngõ tài chính quốc tế, góp phần quan trọng vào chiến lược phát triển bền vững và thịnh vượng của Việt Nam.

Trước đó, ngày 25-11, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng có buổi làm việc để nghe và cho ý kiến về tình hình triển khai Khu TMTD Đà Nẵng và TTTC quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng.

XUÂN QUỲNH