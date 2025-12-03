Mặt trận Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng

Trong 5 năm tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng với mô hình hoàn toàn mới sẽ cùng hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025–2030.

Toàn cảnh đại hội

Phát huy vai trò nòng cốt của mặt trận

Với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Đổi mới – Phát triển”, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tập trung đánh giá tình hình khối đại đoàn kết, kết quả công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2024–2029 và xác định chương trình hành động nhiệm kỳ mới.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng nhấn mạnh, Đại hội cần tập trung trí tuệ, tích cực thảo luận nhằm phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận trong thực hiện dân chủ, tăng cường đoàn kết, đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng Đà Nẵng văn minh, hiện đại, chất lượng cuộc sống cao. Mặt trận thành phố phải đổi mới mạnh mẽ, có những mô hình tiên phong, nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước để đáp ứng yêu cầu đặt ra trong giai đoạn phát triển mới.

Đại hội xác định 6 chương trình hành động trọng điểm, gồm: tăng cường tuyên truyền – vận động nhân dân; nâng cao chất lượng giám sát – phản biện; đẩy mạnh phong trào thi đua và bảo tồn văn hóa; phát huy tự quản cộng đồng; tăng cường đối ngoại nhân dân; xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, đẩy mạnh chuyển đổi số.

Ngày 3-12, tại Trường Chính trị TP Đà Nẵng, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức diễn ra. Thường trực Thành ủy Đà Nẵng tặng hoa và bức trướng chúc mừng đại hội Đại hội đã thống nhất hiệp thương cử ông Lê Trí Thanh giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 – 2030. Hội nghị cũng đã hiệp thương cử 8 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. Hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 115 đại biểu đại diện cho các giai cấp, các dân tộc, tôn giáo, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố. Trong đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố gồm 9 người, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Mặt trận trong giai đoạn mới. Đại hội cử Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 18 đại biểu, bảo đảm số lượng và cơ cấu theo phân bổ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đại hội đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2025 - 2030, gồm: vận hành hiệu quả mô hình tổ chức mới; đổi mới phương thức tiếp nhận, phản ánh kiến nghị của Nhân dân; phát huy vai trò hiệp thương trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang phát biểu chỉ đạo đại hội

Đồng chí Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đánh giá cao sự đóng góp của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong công tác giám sát, phản biện và chăm lo đời sống nhân dân. Mặt trận các cấp cần trở thành trung tâm đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng xã hội, đại diện cho tiếng nói, ý chí và nguyện vọng của dân.

Với quy mô dân số lớn và đặc điểm đa dạng về dân tộc, tôn giáo, nhiệm vụ hàng đầu của Mặt trận là tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết, bảo đảm sự thống nhất về tư tưởng và hành động để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025–2030. Đây là nền tảng quan trọng để Đà Nẵng phát triển thành đô thị sinh thái, thông minh, trung tâm thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế và động lực tăng trưởng mới của cả nước.

Bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố

Hơn 1 năm qua, mặt trận thành phố đã tổ chức gần 2.000 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật; gần 300 phiên chợ, hội chợ kết nối cung – cầu, 608 cuộc giám sát chuyên đề; 278 hội nghị phản biện xã hội; 500 cuộc đối thoại trực tiếp giữa chính quyền và nhân dân. Công tác an sinh xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật với 900 nhà Đại đoàn kết được xây mới, sửa chữa và hơn 257 tỷ đồng được vận động hỗ trợ thiên tai.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu

Tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định ý nghĩa đặc biệt của sự kiện, diễn ra ngay sau thành công của Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ nhất. Sức mạnh của Mặt trận chính là sức mạnh của lòng dân; các hoạt động phải hướng về nhân dân, đặc biệt quan tâm nhóm yếu thế, phản ánh và giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của người dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị Mặt trận các cấp tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ và các đoàn thể Trung ương, thực hiện nhất quán 3 quan điểm chỉ đạo và 6 nhiệm vụ trọng tâm, chuyển mạnh từ phong trào hình thức sang kết quả thực chất, đo được, lan tỏa được; triển khai hiệu quả “Mặt trận số”, thực hiện nguyên tắc “3 gần”, “5 phải”, “4 không”.

Một trong những nhiệm vụ cấp bách ngay sau Đại hội là tham gia tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, bảo đảm diễn ra an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội lớn của nhân dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà tặng hoa chúc mừng đại hội

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng lần thứ I thể hiện quyết tâm cùng Đảng bộ thành phố đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I sớm đi vào cuộc sống, tạo khí thế thi đua sôi nổi hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và xây dựng Đà Nẵng phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

XUÂN QUỲNH