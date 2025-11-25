Đà Nẵng hoàn thành chiến dịch dữ liệu đất đai vượt tiến độ

Đà Nẵng vừa tổng kết Chiến dịch “90 ngày làm giàu, làm sạch dữ liệu về đất đai”, hoàn thành vượt tiến độ với hơn 1,1 triệu thửa đất đồng bộ lên cơ sở dữ liệu quốc gia.

UBND TP Đà Nẵng đã khen thưởng 31 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 90 ngày tham gia chiến dịch. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Sáng tạo, quyết liệt và đồng bộ

Bà Trịnh Thị Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở NN-MT TP Đà Nẵng cho biết, chiến dịch đã hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, dù thời gian gấp rút, khối lượng công việc lớn và gặp thiên tai, bão lũ.

Tỷ lệ đối soát, xác thực thông tin chủ sử dụng đất đạt 96,8%; thu thập giấy chứng nhận và CCCD đạt 98,85%; 100% hồ sơ được scan và cập nhật vào cơ sở dữ liệu (CSDL). Toàn TP Đà Nẵng đã đồng bộ 1.133.871 thửa đất lên CSDL quốc gia, thuộc nhóm địa phương có tiến độ nhanh và chất lượng.

Chiến dịch triển khai nhiều cách làm hiệu quả: 10 tổ kiểm tra với 44 thành viên hướng dẫn liên tục, mạng lưới 5.053 tổ thu thập lưu động cấp xã, huy động sinh viên các trường đại học và 2 đoàn kiểm tra an ninh thông tin.

Ngày 25-11, UBND TP Đà Nẵng tổ chức tổng kết triển khai Chiến dịch "90 ngày làm giàu, làm sạch dữ liệu về đất đai" theo Kế hoạch số 515 /KH-BCA-BNN&MT. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tuy nhiên, một số địa phương còn chậm, tỷ lệ thu thập giấy chứng nhận thấp, dữ liệu chưa đồng bộ; hạ tầng công nghệ chưa đồng bộ, nhất là vùng núi, thiếu máy scan, thiết bị chụp ảnh chất lượng cao.

Việc chia sẻ dữ liệu với các ngành, đặc biệt thuế đối với tổ chức còn hạn chế; cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ do sáp nhập tỉnh thành, ảnh hưởng tiến độ.

Chiến dịch “90 ngày làm giàu, làm sạch dữ liệu về đất đai” ở Đà Nẵng thành công nhờ sự chỉ đạo quyết liệt và sáng tạo của các đơn vị điển hình.

Theo ông Đoàn Thiện Ngọc Vũ, Chủ tịch UBND xã Thăng Phú, địa phương nổi bật với cách tổ chức bài bản, mọi nhiệm vụ được phân công rõ ràng, huy động gần 150 cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và cán bộ thôn tham gia 12 tổ công tác.

Công tác tuyên truyền đa kênh, phát phiếu nhắc nhở dân và tổ chức thi đua “Làm giàu, làm sạch dữ liệu” nâng cao tinh thần trách nhiệm của cả cán bộ lẫn người dân. Thăng Phú còn thể hiện sự linh hoạt khi mỗi tổ công tác có máy scan, máy in riêng, tập huấn dùng điện thoại xử lý giấy chứng nhận khổ lớn, tận dụng dữ liệu cũ để đối chiếu, hoàn thiện tiến độ.

Trong khi đó, Văn phòng Đăng ký đất đai TP Đà Nẵng mạnh về quản lý, phối hợp và ứng dụng công nghệ. Ông Đào Xuân Nguyễn, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TP Đà Nẵng cho hay, nhiệm vụ được cụ thể hóa đến từng phòng, từng chi nhánh, tiến độ được giám sát chặt chẽ, đồng thời huy động thêm sinh viên tình nguyện và thuê tư vấn số hóa. Đơn vị thiết lập cơ chế phối hợp 24/7 với các đơn vị liên quan, đảm bảo tiến độ, chất lượng kỹ thuật và an toàn thông tin.

Đảm bảo dữ liệu “đúng - đủ - sạch - sống”

Ông Đinh Hồng Phong, Phó trưởng phòng Thống kê, kiểm kê và thông tin đất đai (Cục Quản lý đất đai, Bộ NN-MT) cho hay, Đà Nẵng là một trong số 34 tỉnh, thành đầu tiên trên cả nước hoàn thành và tổng kết chiến dịch, thậm chí vượt tiến độ quy định.

Thành công này thể hiện sự vào cuộc đồng bộ của toàn hệ thống chính trị, cùng tinh thần quyết liệt của đội ngũ cán bộ trực tiếp triển khai, trong bối cảnh khối lượng công việc lớn và nhiều nhiệm vụ vừa làm vừa hoàn thiện hướng dẫn.

Ông Đinh Hồng Phong, Phó trưởng p hòng Thống kê, kiểm kê và thông tin đất đai (Cục Quản lý Đất đai, Bộ NN-MT) đánh giá cao tiến độ thực hiện chiến dịch của Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đại diện Bộ NN-MT đề nghị thành phố tiếp tục hoàn thiện dữ liệu đất đai theo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống” đối với phần dữ liệu còn lại; triển khai đồng bộ thời gian thực với Trung ương để đảm bảo dữ liệu biến động được cập nhật kịp thời; đẩy mạnh thu thập Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất qua ứng dụng VNeID và sớm lựa chọn một hệ thống phần mềm thống nhất, thay cho việc vận hành song song hai phần mềm như hiện nay.

Theo ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, dữ liệu đất đai hoàn chỉnh không chỉ phục vụ quản lý nhà nước, dân, doanh nghiệp mà còn hỗ trợ kiểm soát tài sản, thu nhập cán bộ, công chức. Thành phố đã ban hành văn bản nhắc nhở đơn vị triển khai chậm, thành lập nhiều tổ công tác và tăng cường giám sát. Dù ảnh hưởng bởi thiên tai lớn và địa hình trải dài, Đà Nẵng vẫn hoàn thành trước kế hoạch 5 ngày.

Ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Thời gian tới, Sở NN-MT TP Đà Nẵng cập nhật dữ liệu theo 4 tiêu chí “đúng – đủ – sạch – sống”, tăng cường đối soát với dữ liệu dân cư, hướng dẫn các xã, phường tiếp tục triển khai. Chiến dịch sẽ tiếp tục được duy trì, hoàn thiện toàn bộ cơ sở dữ liệu đất đai sớm hơn kế hoạch Trung ương.

XUÂN QUỲNH