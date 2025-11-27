Chuyển đổi số tạo xung lực mới cho kinh tế thể thao Đà Nẵng

Đà Nẵng đặt mục tiêu nâng tầm thể thao thành tích cao bằng việc tập trung vào các môn trọng điểm, chuẩn hóa huấn luyện theo hướng khoa học – công nghệ và đầu tư đồng bộ thiết chế thể thao.

Vận động viên tập luyện và thi đấu bóng bàn tại Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Trong bối cảnh thành phố chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và yêu cầu đổi mới, hội nhập ngày càng lớn, việc nâng tầm thể thao thành tích cao và kinh tế thể thao được xác định là hướng đi tất yếu để Đà Nẵng phát triển xứng tầm đô thị hiện đại.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, thành phố đặt mục tiêu đưa thể thao thành tích cao trở thành một trong những trung tâm hàng đầu của cả nước, đóng góp ổn định lực lượng vận động viên cho đội tuyển quốc gia, giành huy chương tại các kỳ SEA Games và hướng tới có thành tích tại ASIAD, Olympic.

Đối với kinh tế thể thao, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh: Đà Nẵng hướng đến phát triển mạnh hệ thống hạ tầng, cơ sở vật chất đủ chuẩn đăng cai các sự kiện tầm khu vực và thế giới, qua đó khẳng định vị thế là thành phố tổ chức sự kiện thể thao biển hàng đầu Việt Nam, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế – xã hội.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo bà Nguyễn Thị Anh Thi, với lợi thế về du lịch, dịch vụ, sự kiện quốc tế và không gian đô thị mở rộng, Đà Nẵng có đầy đủ điều kiện để bứt phá mạnh mẽ trong lĩnh vực thể thao. Tuy vậy, Đà Nẵng cũng đang đối mặt với nhiều hạn chế như cơ chế, chính sách chưa theo kịp thực tiễn; hạ tầng thể thao đầu tư chưa đồng bộ; nguồn nhân lực còn thiếu; thị trường dịch vụ thể thao phát triển chưa đa dạng và doanh nghiệp chủ yếu ở quy mô nhỏ... Đây là những điểm nghẽn cần được tháo gỡ bằng tư duy đổi mới, chính sách phù hợp và sự vào cuộc của toàn xã hội.

Theo ông Tào Viết Hải, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng, bên cạnh mục tiêu lớn mà lãnh đạo thành phố xác định, vấn đề then chốt hiện nay là xây dựng được mô hình phát triển phù hợp với thực tiễn Đà Nẵng, dựa trên khoa học huấn luyện hiện đại, hệ thống tuyển chọn tài năng chuyên nghiệp và nền tảng dữ liệu số.

Ở lĩnh vực kinh tế thể thao, ông Tào Viết Hải nhấn mạnh yêu cầu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa thể thao – du lịch – công nghiệp sáng tạo, trong đó doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và cộng đồng đóng vai trò trung tâm. Việc phát triển kinh tế thể thao không chỉ dựa vào tổ chức sự kiện mà cần mở rộng sang các mô hình kinh doanh mới như sản phẩm – dịch vụ thể thao, trung tâm thể thao biển tích hợp, thể thao điện tử, công nghệ thể thao ….

Để phát triển các môn thể thao trọng điểm giai đoạn 2025–2030, tầm nhìn 2045, TS Phạm Hoàng Tùng, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện vận động viên trẻ quốc gia cho rằng, Đà Nẵng cần khai thác hiệu quả cơ chế đặc thù, bảo đảm nguồn lực và liên thông đào tạo từ cơ sở, đồng thời đẩy mạnh chuyên nghiệp hóa và ứng dụng khoa học – công nghệ. Ngành thể thao phải dựa trên chiến lược phân nhóm môn ưu tiên, tập trung đầu tư các môn có khả năng tranh chấp huy chương Olympic, ASIAD. Trọng tâm là triển khai mạnh hoạt động nghiên cứu – phát triển để chuẩn hóa huấn luyện, đánh giá thể lực, kỹ thuật, y sinh học, tâm lý và dinh dưỡng vận động viên bằng thiết bị hiện đại; chuyển đổi số trong quản lý đội tuyển.

Về nguồn lực, Đà Nẵng cần đa dạng hóa tài chính thông qua xã hội hóa, tài trợ, tổ chức sự kiện thể thao, bản quyền, kinh doanh cơ sở vật chất bên cạnh ngân sách nhà nước. Thành phố phải quy hoạch đồng bộ hệ thống thiết chế thể thao theo định hướng quốc gia 2021–2030, xây dựng các công trình đạt chuẩn tổ chức giải khu vực và châu lục. Song song đó, Đà Nẵng cần phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao thông qua đào tạo trong nước – quốc tế, thu hút nhân tài và hiện đại hóa quản lý.

Hội thảo “Phát triển thể thao thành tích cao và Kinh tế thể thao TP Đà Nẵng giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045” thu hút 170 đại biểu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo GS.TS Lâm Quang Thành, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, kinh nghiệm quốc tế cho thấy các nền thể thao mạnh đều đầu tư bài bản cho hệ thống nghiên cứu – phát triển nhằm phân tích dữ liệu, dự báo xu hướng và hoạch định kế hoạch huấn luyện. Với Đà Nẵng, mô hình nghiên cứu và phát triển là giải pháp cấp thiết giúp tối ưu hóa tuyển chọn và đào tạo vận động viên. Công nghệ và chuyển đổi số cũng là yếu tố tạo đột phá: từ cảm biến đánh giá kỹ thuật, hệ thống phân tích chuyển động, dữ liệu sinh trắc học đến nền tảng quản lý huấn luyện số hóa.

Cùng với việc đầu tư hạ tầng tập luyện đạt chuẩn, Đà Nẵng cần ưu tiên các môn thể thao biển và những môn có khả năng vươn tầm châu lục, qua đó xây dựng hình ảnh một trung tâm thể thao hiện đại, năng động và hội nhập.

Ngày 27-11, Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng tổ chức hội thảo “Phát triển thể thao thành tích cao và Kinh tế thể thao TP Đà Nẵng giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Theo đó, các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp trình bày nhiều tham luận, gợi mở hướng đi cho ngành thể thao Đà Nẵng để hướng đến mục tiêu đưa thành phố trở thành Trung tâm Thể thao thành tích cao trọng điểm quốc gia và dẫn đầu về thể thao biển, đồng thời phấn đấu trở thành Trung tâm kinh tế thể thao biển hàng đầu châu Á giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

XUÂN QUỲNH