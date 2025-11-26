Xây dựng Đà Nẵng trở thành điểm đến của startup toàn cầu

Với hệ sinh thái khởi nghiệp ngày càng hoàn chỉnh, chính sách cởi mở và quyết tâm đồng hành từ chính quyền, Đà Nẵng đang từng bước khẳng định vị thế là trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tầm khu vực, hướng tới mục tiêu trở thành điểm đến của các startup toàn cầu trong thập niên tới.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng tham quan một số gian hàng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tiến nhanh trên bản đồ khởi nghiệp

Những năm gần đây, Đà Nẵng nổi lên là một trong những địa phương đi đầu trong cả nước về phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Theo ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, hệ sinh thái khởi nghiệp của thành phố đã có bước tiến mạnh mẽ với nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đà Nẵng hiện sở hữu hệ thống hỗ trợ tương đối hoàn chỉnh gồm 3 trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, 9 vườn ươm, 3 không gian sáng chế, 8 không gian làm việc chung và 6 quỹ đầu tư. Các chương trình hỗ trợ đã góp phần hình thành 189 dự án, 83 doanh nghiệp sáng tạo mới; nhiều startup như Datbike, Selly, EM&AI, Hekate… gọi vốn thành công hàng triệu USD. Năm 2025, Đà Nẵng tăng 130 bậc, lên vị trí 766 trong bảng xếp hạng StartupBlink, trở thành hệ sinh thái tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam.

Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Giai đoạn mới, thành phố đang xây dựng Đề án “Đà Nẵng – Thành phố đổi mới sáng tạo”, nhằm đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo – khởi nghiệp tầm cỡ quốc tế, dựa trên sự chung tay của chính quyền, trường viện, doanh nghiệp và cộng đồng startup.

Ở góc độ triển khai chính sách, theo bà Đặng Lê Thu Minh, Trưởng phòng Phát triển công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Sở KH-CN Đà Nẵng, giai đoạn 2022–2025, Đà Nẵng đã ban hành gần 30 cơ chế, chính sách quan trọng – tạo hành lang pháp lý hoàn chỉnh hơn cho đổi mới sáng tạo. Từ Nghị quyết 136 của Quốc hội, Đà Nẵng kịp thời cụ thể hóa bằng 7 nghị quyết đặc thù về khoa học công nghệ, ưu đãi thuế, hỗ trợ dự án và cơ chế thử nghiệm sandbox, giúp doanh nghiệp tiếp cận chính sách ngay trong năm đầu triển khai.

Song song đó là đẩy mạnh đầu tư hạ tầng và hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp, với tổng kinh phí gần 11,5 tỷ đồng; mở rộng hợp tác quốc tế thông qua các không gian đổi mới sáng tạo liên kết Singapore, Seoul, Vùng Vịnh lớn; tổ chức các sự kiện như SURF, DAVAS nhằm thúc đẩy kết nối đầu tư và thương mại hóa sản phẩm.

Hướng đến giai đoạn 2026–2030, Đà Nẵng đặt mục tiêu trở thành “Thành phố đổi mới sáng tạo”, hướng tới nhóm 300 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu; hỗ trợ tối thiểu 600 dự án, hình thành 500 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo – trong đó có tỷ lệ doanh nghiệp do người nước ngoài sáng lập – và kỳ vọng xuất hiện doanh nghiệp tỷ đô vào năm 2030.

Đầu tư chiều sâu, ưu tiên mũi nhọn

Theo ông Vũ Tiến Dũng, Giám đốc Đầu tư FundGo Đà Nẵng, rào cản lớn nhất không phải thiếu vốn mà ở mức độ sẵn sàng của startup: nhiều dự án chưa chứng minh được thị trường, mô hình tài chính thiếu dữ liệu, kế hoạch gọi vốn chung chung, tâm lý “thử một lần” khiến founder dễ bỏ cuộc.

Trong khi đó, TS. Lê Phước Cửu Long, Trưởng khoa Kinh tế số và Thương mại điện tử (VKU – ĐH Đà Nẵng) cho rằng, khởi nghiệp trong trường đại học đang đối mặt nhiều khó khăn: hạ tầng, phòng lab chưa khai thác tối đa; thiếu “trung tâm hội tụ” cho toàn hệ sinh thái; năng lực gọi vốn và kỹ năng khởi nghiệp của sinh viên còn hạn chế; các tổ chức trung gian như tư vấn pháp lý, chuyển giao công nghệ chưa phát triển.

Ông Long đề xuất hoàn thiện cơ chế đặc thù, bổ sung gói hỗ trợ riêng cho dự án sinh viên; đẩy nhanh xây dựng Không gian Đổi mới sáng tạo Đà Nẵng để kết nối trường – startup – quỹ đầu tư. Mỗi trường nên có chiến lược đổi mới sáng tạo riêng, mở rộng đào tạo kỹ năng khởi nghiệp, hình thành bộ phận trung gian chuyên nghiệp…

Ngày 26-11, Sở KH-CN TP Đà Nẵng tổ chức Tổng kết việc triển khai Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (Đề án 844) trên địa bàn giai đoạn 2022–2025. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ông Lương Văn Thường, Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ (Bộ KH-CN) nhận định, các định hướng của Đà Nẵng đang phù hợp Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo. Địa phương cần đầu tư chiều sâu vào các lĩnh vực lợi thế: thiết kế vi mạch – bán dẫn; kinh tế biển và logistics thông minh; công nghệ xanh – thành phố thông minh; công nghệ du lịch và dịch vụ số.



Ông cũng chỉ ra 4 xu hướng chính sách mới đang định hình hệ sinh thái quốc tế: chính phủ chuyển từ tài trợ vốn sang tạo thị trường cho startup công nghệ; dòng vốn ưu tiên doanh nghiệp có tài sản trí tuệ lõi và mô hình bền vững; xu hướng hợp tác giữa tập đoàn lớn và startup và dịch chuyển tư duy từ “kỳ lân tăng trưởng nóng” sang mô hình “lạc đà” – startup có khả năng chống chịu cao trước biến động. Đây là những thay đổi mà Đà Nẵng nên cập nhật khi xây dựng chính sách giai đoạn 2026–2030.

XUÂN QUỲNH