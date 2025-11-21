Đà Nẵng: Chuyển đổi số, kinh tế số là động lực tăng trưởng

Đà Nẵng đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển kinh tế số, coi đây là động lực chủ đạo nâng cao hiệu quả quản trị, phát triển đô thị thông minh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Hướng tới thành phố AI và khởi nghiệp sáng tạo

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố bao gồm phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn với nguồn nhân lực chất lượng cao, nhằm tạo bước chuyển mạnh mẽ về năng suất, chất lượng và hiệu quả trên các lĩnh vực.

Những năm qua, Đà Nẵng đã 4 năm liên tiếp dẫn đầu chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI), năm 2025 tăng 130 bậc trên bảng xếp hạng toàn cầu và nằm trong Top 1.000 thành phố tiêu biểu về hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu.

Sáng 21-11, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Hội thảo xây dựng Đề án Chuyển đổi số góp phần thúc đẩy, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội TP Đà Nẵng và Đề án Đà Nẵng – thành phố đổi mới sáng tạo. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đề án tổng thể Chuyển đổi số TP Đà Nẵng giai đoạn 2026 – 2030 đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thiện cơ bản chuyển đổi số, hình thành chính quyền số, kinh tế số và xã hội số minh bạch, hiện đại; phát triển thành phố thông minh theo hướng thành phố AI, kết nối đồng bộ với các mạng lưới đô thị thông minh trong nước và khu vực ASEAN. Thành phố hướng tới trở thành trung tâm thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm công nghiệp – logistics, trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và du lịch, với kinh tế số chiếm tối thiểu 35% GRDP…

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thông tin tại hội thảo. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo ông Trần Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở KH-CN TP Đà Nẵng, những định hướng này vừa là cơ hội vàng, vừa là thách thức lớn, đòi hỏi sự nỗ lực, sáng tạo, quyết tâm cao của tất cả người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý để đưa thành phố tiến nhanh trên con đường phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng xây dựng Đề án Đà Nẵng – thành phố đổi mới sáng tạo, mục tiêu đến năm 2030 nâng cấp hệ sinh thái đổi mới sáng tạo lên tầm quốc tế, hỗ trợ hơn 600 dự án khởi nghiệp, hình thành kỳ lân công nghệ, triển khai ít nhất 50 dự án thử nghiệm có kiểm soát,…

Lấy kinh tế số làm động lực tăng trưởng chủ đạo

Đà Nẵng đang triển khai mạnh mẽ Đề án Chuyển đổi số giai đoạn 2026–2030, coi đây là động lực nâng cao năng suất, hiệu quả quản trị, phát triển kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh.

Ông Nguyễn Văn Thuật, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế số (Bộ KH-CN) đánh giá cao các mục tiêu phát triển kinh tế số và xã hội số của Đà Nẵng, trong đó kinh tế số được kỳ vọng trở thành “không gian tăng trưởng” chủ đạo. Ông nhấn mạnh đề án cần đồng bộ với các chương trình lớn của Bộ KH-CN, ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong chuyển đổi số, thúc đẩy cơ chế chia sẻ dữ liệu công – tư, và phát triển hạ tầng logistics – cảng biển thông minh. Ông cũng gợi ý kết nối dữ liệu kinh tế – xã hội với quản trị đô thị, hình thành nền tảng IOC để theo dõi, hoạch định chính sách và nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngành, lĩnh vực mới.

TS. Nguyễn Long, Tổng Thư ký Hội Tin học Việt Nam chia sẻ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo TS. Nguyễn Long, Tổng Thư ký Hội Tin học Việt Nam, dữ liệu phải được coi là tài sản số trung tâm, đi cùng nền tảng công nghệ mới như AI, blockchain để tăng năng suất và tối ưu hóa hoạt động. Ông đặc biệt nhấn mạnh nguồn nhân lực trẻ của Đà Nẵng, với nhiều thành tích quốc tế trong lập trình và AI, cần được thu hút, giữ chân và kết nối với doanh nghiệp để tạo ra chuỗi giá trị liên tục từ nghiên cứu đến thương mại hóa. Ông cũng đề xuất phát triển các phòng thí nghiệm AI, mở rộng mô hình thực tập gắn kết doanh nghiệp – trường học, và kết nối đồng bộ các khu công nghiệp, trung tâm công nghệ để hình thành hệ sinh thái lõi thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện.

Trong khi đó, ông Đỗ Công Anh, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số – Cơ yếu, Văn phòng Trung ương Đảng cho rằng, Đà Nẵng có thể xem xét hình thành chương trình phát triển hệ sinh thái AI, bán dẫn và đô thị thông minh theo hướng đồng bộ hơn, với sự liên thông giữa nghiên cứu – sản xuất, dịch vụ – nền tảng và thị trường thử nghiệm, gắn với các chỉ tiêu phản ánh mức độ các bài toán đô thị được giải quyết bởi doanh nghiệp trên địa bàn và tỷ trọng đóng góp của lĩnh vực này vào kinh tế số.

XUÂN QUỲNH