Giải cứu kịp thời cô gái bị lừa "bắt cóc online" đòi chuộc 600 triệu

Ngày 20-9, thông tin từ Công an phường Xuân Lập (tỉnh Đồng Nai) cho biết, đã phối hợp với Công an phường Thuận Giao (TPHCM) ngăn chặn kịp thời một vụ bắt cóc online tinh vi.

Trước đó, chiều 17-9, Công an phường Xuân Lập nhận được yêu cầu phối hợp khẩn từ đơn vị tại TPHCM về việc xác minh tung tích một cô gái 20 tuổi nghi bị bắt cóc, đang thuê phòng tại một nhà nghỉ trên địa bàn. Lực lượng cảnh sát khu vực lập tức rà soát toàn bộ cơ sở lưu trú và kích hoạt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chỉ sau thời gian ngắn áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an xác định nạn nhân là chị L.H.O. (quê Đồng Tháp), sinh viên một trường đại học tại TPHCM. Tại thời điểm phát hiện, chị O. trong tình trạng hoảng loạn, không hợp tác với lực lượng chức năng do bị các đối tượng lừa đảo khống chế tinh thần, cấm liên lạc với gia đình.

Công an phường Xuân Lập đã bàn giao chị L.H.O. (đứng giữa) về với gia đình

Sau khi được tuyên truyền, chị O. mới bàng hoàng nhận ra mình là nạn nhân của chiêu trò lừa đảo mạo danh công an. Đối tượng xưng là “Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy” gọi điện, cáo buộc chị liên quan đến đường dây rửa tiền, ma túy, buộc phải đến Đồng Nai và nói với gia đình rằng bị bắt cóc, yêu cầu chuyển 600 triệu đồng chuộc người.

Đáng chú ý, sau khi chị O. được giải cứu, đối tượng vẫn tiếp tục gọi điện đe dọa, thậm chí mạo danh sĩ quan cấp tá dọa “xử lý” lực lượng công an vì “làm hỏng nhiệm vụ”.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an phường Thuận Giao tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

BÙI LIÊM