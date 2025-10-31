Đà Nẵng: Kết cấu trụ sở UBND xã Hùng Sơn bị xô lệch, tiềm ẩn nguy cơ đổ sập

Tối 31-10, lãnh đạo UBND xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết, trụ sở UBND xã xuất hiện nhiều vết nứt lớn, tường bị gãy, kết cấu công trình xô lệch, có nguy cơ đổ sập.

Mưa lũ những ngày qua cũng khiến các tuyến đường giao thông huyết mạch dẫn vào trung tâm xã và khu dân cư bị sạt lở, chia cắt nhiều đoạn. Việc đi lại gần như tê liệt.

Nhiều trụ điện ngã đổ, gây mất điện toàn xã, hệ thống cấp nước hư hỏng nặng. Hiện tại mạng và sóng điện thoại không có hoặc có nơi sóng rất yếu, gây khó khăn lớn cho việc liên lạc và chỉ đạo điều hành.

Trụ sở UBND xã đang bị sạt lở nghiêm trọng. Tường nứt gãy, kết cấu bị xô lệch. Một số phòng làm việc bị đất tràn vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao.

Tường nhà bị gãy

Trước tình hình nguy hiểm, lực lượng chức năng của xã đã cảnh báo người dân không đến gần khu vực trụ sở UBND xã và các điểm có dấu hiệu sạt lở, nứt lún; đồng thời khuyến cáo hạn chế tối đa di chuyển, tuyệt đối không qua lại những vị trí ngập sâu hoặc có nguy cơ sạt lở.

Đất đá tràn vào trụ sở

Hiện chính quyền và các lực lượng trên địa bàn đang khẩn trương khắc phục sự cố, thu dọn đất đá, từng bước mở lại các tuyến giao thông.

Trước đó, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã ký Quyết định số 2243/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại khu dân cư thôn Arooi (xã Hùng Sơn). Khu vực này sạt lở nghiêm trọng, có nguy cơ lan rộng, đe dọa trực tiếp đến 2 hộ dân, ảnh hưởng hơn 13 hộ xung quanh, 1 nhà sinh hoạt cộng đồng và tuyến đường quốc phòng. Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp nhằm ngăn chặn sạt lở tiếp diễn, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân và công trình hạ tầng thiết yếu. UBND xã Hùng Sơn được giao chủ động huy động lực lượng, phương tiện để sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, bố trí nơi ở tạm an toàn, cắm biển cảnh báo, khoanh vùng và túc trực canh gác. Đồng thời, khẩn trương tổ chức khắc phục sạt lở theo đúng quy định.

XUÂN QUỲNH