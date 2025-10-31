Đà Nẵng yêu cầu vận hành hạ mực nước các hồ thủy điện trước ngày 3-11

Tối 31-10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng đã có văn bản gửi đến UBND các xã, phường vùng hạ du, Công ty Cổ phần Thủy điện Đak Mi, Công ty Thủy điện Sông Bung, Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương và Công ty Thủy điện Sông Tranh.

Hồ thủy điện xả lũ. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Theo đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng yêu cầu tổ chức vận hành hạ dần mực nước hồ chứa về cao trình mực nước cao nhất trước lũ, trước 22 giờ ngày 3-11-2025. Thời gian bắt đầu vận hành từ 9 giờ ngày 1-11-2025.

Việc vận hành phải đảm bảo theo đúng quy trình 1865/QĐ-TTg ngày 23-12-2019 của Thủ tướng Chính phủ về vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn; đồng thời tránh đột biến, đảm bảo an toàn cho vùng hạ du.

Các chủ hồ có trách nhiệm thông tin, thông báo kịp thời đến chính quyền và người dân; thường xuyên cung cấp bản tin dự báo lũ, số liệu mưa về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố, Sở NN-MT, Sở Công Thương cùng các đơn vị liên quan để phục vụ công tác theo dõi, chỉ đạo.

Ban Chỉ huy cũng đề nghị UBND các xã, phường vùng hạ du khẩn trương thông báo cho người dân, tổ chức, phương tiện hoạt động trên sông, ven sông, các cơ sở nuôi trồng thủy sản, bến đò, ngầm tràn… biết thông tin vận hành để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Đồng thời, rà soát các phương án phòng chống lũ, khu vực sạt lở bờ sông, tuyên truyền kỹ năng phòng tránh lũ cho người dân, nghiêm cấm các hoạt động vớt củi, đánh bắt cá trên sông trong thời gian điều tiết hồ.

Điện lực Đà Nẵng khẩn trương khôi phục cấp điện sau mưa lũ Cùng ngày, Công ty Điện lực Đà Nẵng cho biết, tính đến 19 giờ ngày 31-10, toàn TP Đà Nẵng còn 1.021 trạm biến áp (chiếm 10% trên tổng số 10.277 trạm) và 106.331 khách hàng (chiếm 12% trên tổng số 876.552 khách hàng) chưa được khôi phục cấp điện. So với ngày 30-10, đã có 144.744 khách hàng (tương đương 17%) được cấp điện trở lại. Công ty Điện lực Đà Nẵng đã huy động 750 người và 67 phương tiện khẩn trương kiểm tra hiện trường, đánh giá thiệt hại lưới điện và triển khai các phương án khôi phục điện cho nhân dân trong thời gian sớm nhất.

XUÂN QUỲNH