Đà Nẵng nhân rộng mô hình môi trường du lịch văn minh, không khói thuốc

Sáng 26-10, tại TP Đà Nẵng, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức Chiến dịch tăng cường thực hiện môi trường không khói thuốc lá tại nhà hàng, khách sạn và các địa điểm công cộng.

Treo/dán biển “Cấm hút thuốc các khách sạn, nhà hàng trên địa bàn TP Đà Nẵng

Đây là điểm đến thứ 3 trong chuỗi chiến dịch, sau TP Huế và Nha Trang, với sự tham gia đồng hành của ca sĩ Đình Dũng, đại sứ Chiến dịch nhằm lan tỏa thông điệp “Du lịch không khói thuốc – Hưởng ứng cuộc sống xanh, sạch, an toàn”.

Chiến dịch hướng tới bảo vệ sức khỏe cộng đồng, góp phần cụ thể hóa cam kết của Việt Nam trong việc thực thi Công ước Khung về kiểm soát thuốc lá và Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; đồng thời từng bước hình thành chuẩn mực xã hội văn minh – nói “Không” với thuốc lá nơi công cộng.

Tại lễ phát động, ThS.BS Phan Thị Hải, Phó Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) cho biết, Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định không có ngưỡng an toàn nào cho việc tiếp xúc với khói thuốc lá, dù chủ động hay thụ động. Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 84.500 người tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá. Việc xây dựng môi trường không khói thuốc không chỉ bảo vệ sức khỏe cộng đồng, mà còn góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, hình ảnh du lịch Việt Nam văn minh, an toàn và bền vững.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động

Theo ThS.BS Trương Quang Bình, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng, Sở sẽ tiếp tục tham mưu UBND thành phố tăng cường quản lý, hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành trong phòng, chống tác hại thuốc lá; đồng thời chỉ đạo các cơ sở y tế, trường học và cộng đồng đẩy mạnh tuyên truyền, giám sát, nhân rộng mô hình “Đơn vị không khói thuốc”, “Khách sạn – nhà hàng xanh, sạch, thân thiện”.

Sau Đà Nẵng, chiến dịch sẽ tiếp tục được triển khai tại TPHCM, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Môi trường du lịch văn minh – không khói thuốc” trên toàn quốc.

