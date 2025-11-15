Đà Nẵng: Triển khai cứu hộ tại điểm sạt lở xã Hùng Sơn

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng trực tiếp kiểm tra hiện trường vụ sạt lở

Tại hiện trường, ông Trần Nam Hưng giao Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng chủ trì, toàn quyền quyết định các phương án cứu hộ – cứu nạn.

Sở chỉ huy tiền phương được yêu cầu xác định thời điểm, thời cơ phù hợp để triển khai tìm kiếm người mất tích trong bối cảnh dự báo thời tiết tiếp tục có mưa lớn, làm gia tăng nguy cơ sạt trượt.

Đến thời điểm hiện tại, 171 hộ dân quanh khu vực sạt lở đã được sơ tán đến nơi tạm cư. Ông Trần Nam Hưng yêu cầu chính quyền địa phương đảm bảo đầy đủ chỗ ở, lương thực, nước sạch và y tế cho người dân.

Ông Trần Nam Hưng họp với ban chỉ huy

Ông Trần Nam Hưng cũng đề nghị các đơn vị nhanh chóng đề xuất giải pháp cấp bách và dài hạn nhằm ổn định đời sống dân sinh, bảo vệ hạ tầng và phòng ngừa tái sạt lở. Đối với các hộ ở khu vực có nguy cơ cao, ông yêu cầu vận động người dân di dời dứt khoát trong năm nay, không để bất kỳ hộ nào tiếp tục ở lại sườn núi, dốc cao.

Tại buổi làm việc, Thượng tá Trần Kim Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cho biết, hiện đã điều động 151 cán bộ, chiến sĩ thuộc khu vực phòng thủ Thạnh Mỹ, dân quân, biên phòng cùng phương tiện cơ giới lên khu vực sạt lở.

Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn

Tuy nhiên, do bùn lầy và diễn biến phức tạp, các lực lượng hiện chưa thể tiếp cận vị trí sạt lở. Bộ Chỉ huy đã cắm các vị trí nghi có người mất tích và trong chiều nay sẽ điều 4 chó nghiệp vụ vào tìm kiếm. Một tổ trinh sát cũng đang đi từ hạ nguồn khe suối ngược lên để mở rộng phạm vi tìm kiếm. Flycam được sử dụng để quan sát hiện trường, bước đầu phát hiện nhiều điểm nguy cơ sạt lở mới quanh khu vực.

XUÂN QUỲNH