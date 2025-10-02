Đà Nẵng: Rác ùn ứ nhiều nơi do nhà máy xử lý ngừng tiếp nhận

Hơn 1 tuần qua, nhiều tuyến đường, khu dân cư tại các xã, phường ở TP Đà Nẵng xuất hiện các điểm tập kết rác tự phát, gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường. Điều này xuất phát từ việc nhà máy tiếp nhận xử lý rác thải thông báo tạm ngừng tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt.

Rác ùn ứ nhiều nơi

Theo đó, ngày 25 và 26-9, nhiều xã, phường như Điện Bàn Bắc, Điện Bàn Tây, An Thắng, Đại Lộc… có thông báo về việc tạm ngừng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn.

Thay vào đó, các địa phương đề nghị người dân tự phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại hộ gia đình để đảm bảo môi trường và không đem rác thải ra điểm tập kết, cho đến khi có thông báo mới.

Rác thải tập kết thành từng đống dọc Quốc lộ 1 đoạn qua phường Điện Bàn Bắc. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Thế nhưng, do chưa nắm bắt được thông tin, nhiều hộ dân đã đem rác thải ra khu vực tập kết để xe rác thu gom như trước kia, khiến rác thải tích tụ thành từng đống tại các tuyến đường, khu dân cư như đường 33 (phường An Thắng và Điện Bàn Bắc), DT609 (Điện Bàn Tây)… gây ứ đọng, bốc mùi hôi thối.

Việc bất ngờ ngừng thu gom rác khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Bà Lý Thị Liễu (trú thôn Xóm Bùng, phường Điện Bàn Bắc) cho biết: "Thứ 5 tuần trước (ngày 25-9 – PV), phường thông báo sẽ ngừng thu gom rác trên địa bàn nên bà con cần phân loại rác. Tôi nghe vậy dù không biết do đâu nhưng vẫn làm theo, các loại đồ ăn, rau đem ủ chôn sau vườn, còn mấy loại không phân hủy được thì cột chặt trong bao nilong".

Rác thải để dọc dải phân cách tại các khu dân cư gây mất mỹ quan đô thị. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Ông Trần Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND phường Điện Bàn Bắc cho biết, khoảng 15 giờ ngày 25-9, phường nhận thông tin Công ty cổ phần môi trường Huy Hoàng Eco là đơn vị vận hành Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) Bắc Quảng Nam thông báo không thu nhận rác, nên đã ra thông báo cho người dân.

Tuy nhiên, nhiều bà con do không nhận được thông báo nên vẫn đem rác ra nơi tập kết dẫn đến tình trạng trên.

Thời tiết mưa, nắng thất thường khiến rác thải bốc mùi hôi thối, gây mất vệ sinh. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Tạm dừng tiếp nhận do nguy cơ ô nhiễm môi trường

14 giờ ngày 24-9, Phòng Cảnh sát Kinh tế TP Đà Nẵng phối hợp Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phát hiện 2 nhân viên của Công ty cổ phần môi trường Huy Hoàng Eco điều khiển 2 ô tô tải chở chất thải đến đổ tại khu vực đồi núi thuộc xã Đại Lộc (TP Đà Nẵng).

Bãi đổ thải được lực lượng chức năng phát hiện. Ảnh: VKS

Tại khu vực đổ chất thải nêu trên đã hình thành 2 đống chất thải trên diện tích đất 13.000m2, được che phủ một phần bằng bạt nhựa HĐPE.

Qua làm việc ban đầu, 2 nhân viên nói trên khai nhận số chất thải đã đổ tại khu vực này được chở từ Nhà máy xử lý CTRSH Bắc Quảng Nam do Công ty cổ phần môi trường Huy Hoàng Eco vận hành. Điều này là trái quy định hiện hành.

Theo Công an TP Đà Nẵng, Nhà máy xử lý CTRSH Bắc Quảng Nam hiện nay không có phương án thu gom, xử lý các loại chất thải theo đúng quy định của pháp luật. Việc để nhà máy tiếp tục tiếp nhận, xử lý rác thải sinh hoạt thời gian qua có nguy cơ dẫn đến ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Do đó, Công an TP Đà Nẵng kiến nghị Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương xem xét việc điều chỉnh công tác tiếp nhận, xử lý rác thải sinh hoạt của nhà máy xử lý CTRSH Bắc Quảng Nam sang các khu xử lý khác trên địa bàn thành phố.

Lượng lớn rác thải ùn ứ tại 15 xã, phường do nhà máy xử lý rác thải tạm dừng tiếp nhận.

﻿Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Ngay sau đó, UBND TP Đà Nẵng có công văn giao Sở NN-MT TP Đà Nẵng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan, UBND các xã phường có chất thải được xử lý tại Nhà máy xử lý CTRSH nghiên cứu và điều chỉnh việc này; nhằm đảm bảo công tác thu gom, vận chuyển được diễn ra liên tục, không để xảy ra tình trạng gián đoạn gây ô nhiễm môi trường.

UBND TP Đà Nẵng cũng giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp các đơn vị điều tra, xác minh toàn bộ quá trình xử lý rác thải tại Nhà máy xử lý CTRSH Bắc Quảng Nam trong thời gian qua. Khẩn trương làm rõ các hành vi vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo tìm hiểu, Nhà máy xử lý CTRSH Bắc Quảng Nam công suất 300 tấn/ngày đêm. Nhà máy có nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý chất thải rắn của 3 huyện, thị xã Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn của tỉnh Quảng Nam trước đây, nay là 15 xã, phường của TP Đà Nẵng với khối lượng xử lý bình quân 185 tấn/ngày đêm.

NGUYỄN CƯỜNG