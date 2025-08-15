Sen nở trên vùng đất đạn bom Sơn Mỹ

Ở Sơn Mỹ (xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi), vùng đất từng gắn liền đau thương, mất mát trong chiến tranh, nay bừng lên sắc màu của những cánh đồng hoa sen, mở ra cơ hội phát triển kinh tế mới.

Những ngày này, chị Đỗ Thị Mỹ Hạnh (35 tuổi, thôn Tư Cung, xã Tịnh Khê), Giám đốc Hợp tác xã Du lịch cộng đồng yêu chuộng hòa bình Sơn Mỹ, đang tất bật thu hoạch sen và đón du khách đến tham quan. Chị đã chuẩn bị sẵn đồ nghề như thuyền nhôm, ủng, túi lội ruộng dưới những tán sen cao quá đầu người để thu hoạch.

Chị Đỗ Thị Mỹ Hạnh đang pha trà từ hoa sen

Chị Hạnh cho biết: Trước đây, vùng này trồng lúa kém hiệu quả, với diện tích 3.000m2, thu hoạch chỉ hơn 2 tấn lúa mỗi vụ, có năm được mùa, có năm mất mùa, giá trị kinh tế thấp. Một số khu vực bị ngập úng, bèo và cỏ dại mọc um tùm, ảnh hưởng chất lượng cây trồng.

“Tôi nghĩ rằng cần phải làm điều gì đó để hồi sinh vùng đất này. Nhận thấy tiềm năng của cây sen, tôi đã mang giống sen về trồng, sau 3 tháng, 2 đầm sen của gia đình đã nở rộ, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế, thu hút du khách đến tham quan”, chị nói.

Trồng sen đang là hướng đi mang hiệu quả kinh tế cho vùng đất Sơn Mỹ, xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi

Sen có thể thu hoạch từ hạt sen, hoa sen, lá và củ sen

Vùng đất Tịnh Khê từng chịu nhiều đau thương trong chiến tranh. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, nỗi mất mát vẫn in đậm trong lòng người dân và những trái tim yêu chuộng hòa bình. Gia đình chị Hạnh cũng mất 5 người thân trong vụ thảm sát. Dẫu vậy, chị và nhiều người dân đã biến đau thương thành động lực xây dựng quê hương, vun đắp tình hữu nghị.

Ban đầu, chị chỉ mong giúp người dân cải thiện kinh tế, tìm hướng đi mới với cây sen, bên cạnh cây lúa, cây bắp. Nhưng rồi, khi ngắm những đóa sen nở rộ mỗi ngày, chị nhận ra đây không chỉ là cây trồng, mà còn là cơ hội để tạo nên một điểm du lịch đầy sức hút.

Bà Võ Thị Hy (52 tuổi, xã Tịnh Khê) chia sẻ: "Người dân quê tôi đều vui mừng khi những thửa ruộng từng hoang vu, chìm trong bèo và cỏ dại, nay như được hồi sinh, bừng lên sắc xanh tươi mát và tràn đầy sức sống".

Ruộng sen tươi tốt sau thời gian trồng, chăm sóc

Nhiều du khách ghé đến tham quan

Chị Hạnh cho biết: “Nếu biết khai thác tiềm năng, gắn kết với bãi biển Tịnh Khê, Khu chứng tích Sơn Mỹ và những điểm đến nổi tiếng khác, những cánh đồng sen sẽ không chỉ mang lại thu nhập, mà còn phát triển du lịch cho cả một vùng quê trù phú và bình yên”.

Nhiều người dân thấy mô hình trồng sen thành công cũng rất muốn tham gia trồng vì so với trồng lúa thì trồng sen mang về lợi nhuận gấp 3,4 lần. Hiện nay, một số hộ gia đình đang dự tính mở rộng diện tích trồng sen và vận động người dân địa phương cùng tham gia chuyển đổi cây trồng, nâng cao hiệu quả kinh tế.

NGUYỄN TRANG