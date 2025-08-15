Tháo gỡ các “điểm nghẽn” để kinh tế tư nhân bứt tốc

Tại tọa đàm, GS-TS Nguyễn Thành Hiếu, Phó Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân, cho biết, sau gần 40 năm đổi mới, kinh tế tư nhân Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ cả về lượng và chất, từng bước khẳng định vai trò trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đơn cử, tính riêng trong năm 2024, khu vực kinh tế tư nhân chiếm hơn 53% tổng vốn đầu tư xã hội, gần 83% tổng lao động trong nền kinh tế, đóng góp gần 39% tổng lợi nhuận trước thuế, 51% tổng thu nhập tạo ra cho người lao động trong khu vực doanh nghiệp. Năm 2024, khu vực này cũng đã đóng góp 43% tổng GDP và chiếm tỷ trọng tới 57% vào mức tăng trưởng GDP chung của cả nước trong năm, là mức đóng góp lớn nhất trong các thành phần kinh tế.

Những con số nói trên khẳng định vững chắc vai trò trung tâm và tiềm năng to lớn của khu vực kinh tế tư nhân, đồng thời đặt nền tảng cho việc nâng tầm vị trí của khu vực này thành động lực chính trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững của Việt Nam.

Tuy nhiên, theo GS-TS Ngô Thắng Lợi, giảng viên Đại học Kinh tế Quốc dân, so với kỳ vọng trở thành trụ cột phát triển kinh tế quốc gia, khu vực kinh tế tư nhân vẫn còn nhiều bất cập. Hiệu quả hoạt động kinh doanh, năng suất lao động của khu vực kinh tế tư nhân đang thấp hơn so với khu vực Nhà nước và FDI; năng lực khoa học - công nghệ còn yếu; thu nhập của người lao động khu vực tư nhân vẫn ở mức thấp.

Theo GS-TS Ngô Thắng Lợi, nguyên nhân của những hạn chế trên mang tính thể chế và nội tại như: vẫn còn tư duy khu vực kinh tế tư nhân chỉ là “phép cộng đơn thuần” của các bộ phận cấu thành; hệ thống chính sách dù đã cải thiện nhưng vẫn thiếu tính bao trùm, chưa tạo điều kiện cho mọi thành phần tư nhân phát huy tối đa tiềm lực; bản thân khu vực kinh tế tư nhân chưa gắn kết, đôi khi cạnh tranh không lành mạnh và thiếu sự liên kết với cộng đồng doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài.

Tại tọa đàm, theo các chuyên gia, để tháo gỡ những khó khăn cho kinh tế tư nhân, cần hoàn thiện thể chế theo hướng đồng bộ, minh bạch và ổn định, đặc biệt ở các lĩnh vực đầu tư, đất đai, tín dụng và hợp tác công - tư.

Cùng với đó, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh phải trở thành trụ cột trong chiến lược phát triển doanh nghiệp tư nhân. Về mặt chính sách, Nhà nước cần hỗ trợ tài chính cho các sáng kiến liên kết, ưu đãi thuế cho doanh nghiệp lớn dẫn dắt nhóm các doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp tư nhân tham gia vào các dự án đầu tư công và chuỗi cung ứng công nghiệp quốc gia.

* Cùng ngày, chiều 15-8, tại Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với UBND phường Tây Hồ (TP Hà Nội) và Trung tâm Truyền thông, Dữ liệu và Công nghệ số TP Hà Nội tổ chức Tọa đàm “Nghị quyết 68-NQ/TW: Động lực phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam”.

Quang cảnh tọa đàm

Phát biểu tại tọa đàm, đại diện UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, Hà Nội cam kết đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, coi sự phát triển của doanh nghiệp chính là sự phát triển của thủ đô.

Trong khi đó, đại diện các doanh nghiệp chia sẻ, mong muốn có chính sách hỗ trợ tiếp cận vốn, đất đai, khoa học - công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, cũng như các biện pháp thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với các tập đoàn đa quốc gia. Đây là những yếu tố then chốt để doanh nghiệp tư nhân Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Với hơn 360.000 doanh nghiệp đang hoạt động, khu vực kinh tế tư nhân tại Hà Nội hiện đóng góp trên 40% GRDP, tạo hàng triệu việc làm và nguồn thu ngân sách quan trọng. Đây là nguồn lực to lớn để Thủ đô Hà Nội hiện thực hóa mục tiêu trở thành đô thị hiện đại, văn minh, xanh - thông minh - bền vững.

Tại tọa đàm, các chuyên gia đã tập trung thảo luận các vấn đề quan trọng như: làm thế nào để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng cho doanh nghiệp tư nhân; cần cơ chế gì để khuyến khích đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững; doanh nghiệp nhỏ và vừa cần hỗ trợ gì để vượt qua rào cản về vốn, công nghệ, nhân lực; vai trò của các hiệp hội nghề nghiệp và báo chí trong đồng hành cùng doanh nghiệp sẽ được phát huy ra sao…

LƯU THỦY