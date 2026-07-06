Đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam tặng quà người dân Venezuela

Những phần quà mang theo tình cảm của đoàn công tác Việt Nam được chuẩn bị kỹ lưỡng, ưu tiên các nhu cầu thiết yếu, cấp bách của người dân vùng thảm họa như khẩu trang, giấy vệ sinh, lương khô, thịt hộp, mì gói...

Đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam thăm hỏi, tặng quà người dân bị thiệt hại nặng nề do động đất ở khu vực Playa Grande (bang La Guaira), Venezuela. Video: Bộ Quốc phòng

Thông tin từ Bộ Quốc phòng cho biết, trong ngày 5-7 (giờ địa phương), đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela tổ chức một chuyến đi đặc biệt. Đoàn đến các lều trại dã chiến tại khu vực Playa Grande (bang La Guaira), trao tặng những phần quà nghĩa tình cho người dân sở tại chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thảm họa.

Đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam thăm hỏi, động viên người dân địa phương. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam thăm hỏi, động viên người dân địa phương. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Để kịp trao quà cho người dân địa phương, các thành viên đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam tranh thủ buổi tối, sau một ngày làm việc ngoài hiện trường, để phân loại, đóng gói. Mỗi phần quà được chuẩn bị kỹ lưỡng, ưu tiên những nhu cầu thiết yếu, cấp bách của người dân vùng thảm họa như khẩu trang, giấy vệ sinh, lương khô, thịt hộp, mì gói...

Đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam tặng quà đến người dân sở tại chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thảm họa động đất. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu), Trưởng đoàn công tác Việt Nam, bày tỏ: "Chúng tôi xin chia sẻ với những mất mát to lớn của Venezuela. Những món quà nhỏ này là tình cảm của đoàn công tác Việt Nam gửi tới các bạn. Người Việt Nam từng trải qua nhiều gian khổ nên thấu hiểu những khó khăn mà các bạn đang đối mặt. Chúng tôi tin người dân Venezuela sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay bằng sự kiên cường và nghị lực của mình".

Đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam tặng quà đến người dân sở tại chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thảm họa động đất. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Theo Bộ Quốc phòng, tính đến ngày 5-7, sau 5 ngày thực hiện nhiệm vụ cứu hộ tại Venezuela, đoàn đã đưa 54 thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát và bàn giao cho phía Venezuela. Kết quả này là nỗ lực không mệt mỏi của đoàn, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của đội quân khuyển - những “chiến binh 4 chân”.

Trong điều kiện hiện trường phức tạp, khả năng đánh hơi, phát hiện dấu vết của đội chó nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã giúp xác định các vị trí nghi có nạn nhân, để lực lượng công binh thu hẹp phạm vi tìm kiếm, lựa chọn phương án tiếp cận phù hợp và tập trung nhân lực, phương tiện đào bới.

TRẦN BÌNH