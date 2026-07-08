Sứ mệnh nhân đạo xuyên biên giới

Vượt nửa vòng trái đất để đến với tâm chấn La Guaira sau trận động đất khốc liệt tại Venezuela, những người lính cứu nạn, cứu hộ (CNCH) thuộc Bộ Công an Việt Nam đã lên đường làm nhiệm vụ quốc tế với mệnh lệnh thiêng liêng: chắt chiu sự sống từ thảm họa.

Báo SGGP đã có cuộc trò chuyện với Đại tá Phạm Hùng Dương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC-CNCH, Trưởng Đoàn công tác của Bộ Công an Việt Nam, đang thực hiện nhiệm vụ tại Venezuela.

Thực hiện: MINH HẢI (từ bang La Guaira, Venezuela)

* PHÓNG VIÊN: Khi đặt chân đến hiện trường trận động đất kép tại Venezuela, đoàn công tác đối mặt với những khó khăn nào?

* Đại tá PHẠM HÙNG DƯƠNG: Thử thách đầu tiên là chênh lệch múi giờ quá lớn, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực và nhịp sinh học của cán bộ, chiến sĩ. Kế đến là thời tiết khắc nghiệt tại địa phương, ban ngày nắng nóng gay gắt nhưng ban đêm thường có mưa lớn, tác động trực tiếp đến sức khỏe của anh em khi phải căng mình làm việc liên tục. Đặc biệt, tại hiện trường, không khí ô nhiễm do mùi tử khí bốc lên đậm đặc, gây áp lực lớn đến quá trình tác nghiệp.

Hiện trường tại bang La Guaira là khu vực có nhiều tòa nhà cao tầng bị sụp đổ hoàn toàn. Đống đổ nát tạo thành những khối bê tông khổng lồ đổ nghiêng, đè chồng lên nhau. Để tìm kiếm người sống sót và thi thể nạn nhân, chúng tôi phải sử dụng đồng bộ các biện pháp từ chó nghiệp vụ đến các trang thiết bị kỹ thuật hiện đại như máy siêu âm, radar xuyên đất dò tìm sự sống.

Đại tá Phạm Hùng Dương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC-CNCH, Trưởng Đoàn công tác của Bộ Công an Việt Nam. Ảnh: MINH HẢI

Dù mang theo nhiều trang thiết bị tiên tiến nhưng trước khối lượng đổ nát khổng lồ, lực lượng vẫn gặp không ít hạn chế về phương tiện cơ giới hạng nặng.

* Trong những ngày trực tiếp chỉ đạo lực lượng tìm kiếm sâu trong các đống đổ nát, chắc hẳn đồng chí phải chứng kiến những khoảnh khắc không thể nào quên?

* Thực sự có nhiều khoảnh khắc không thể nào quên, như khi toàn đội đang tập trung cứu nạn trên các khối nhà cao tầng đổ nát thì bất ngờ nhận lệnh báo động từ chính quyền địa phương vì có dư chấn lớn. Chỉ trong buổi sáng, chúng tôi phải nhận lệnh sơ tán khẩn cấp 2 lần, tạo áp lực tâm lý không nhỏ cho anh em khi thực hiện nhiệm vụ.

Hay nhiều hôm, khi toàn đội chuẩn bị thu quân sau một ngày dài mệt nhoài thì đột ngột nhận được thông tin từ người dân bản địa báo có dấu hiệu sự sống. Không một phút đắn đo, anh em lập tức quay lại vị trí, triển khai thiết bị dò tìm xuyên đêm để chắt chiu, tìm kiếm từng sự sống.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ của Bộ Công an thực hiện nhiệm vụ tại Venezuela. Ảnh: MINH HẢI

Đặc biệt, có những "ca" cứu nạn cực kỳ phức tạp và nguy hiểm mà một số đoàn cứu hộ quốc tế khác sau khi khảo sát đã bỏ qua. Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm thực chiến, tư duy nhạy bén và ý chí kiên cường, lực lượng CNCH của Bộ Công an Việt Nam đã phân tích kỹ hiện trường, đưa ra phương án tiếp cận chính xác và xử lý thành công.

* Hoạt động trong môi trường đa quốc gia với sự tham gia của nhiều lực lượng cứu hộ hàng đầu thế giới, lực lượng CNCH Công an nhân dân Việt Nam đã áp dụng những chiến thuật và giải pháp chuyên dụng nào để mang lại hiệu quả cứu hộ, cứu nạn cao nhất?

* Các đoàn quốc tế đều có điểm chung về nguyên tắc CNCH cơ bản. Tuy nhiên, yếu tố làm nên sự khác biệt của đoàn Việt Nam chính là bản lĩnh, trình độ tinh thông chuyên môn và kinh nghiệm thực chiến dày dặn của cán bộ, chiến sĩ. Lực lượng của chúng ta đã được rèn giũa qua rất nhiều vụ việc phức tạp ở trong nước cũng như các sứ mệnh quốc tế lớn như tham gia CNCH tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023 và Myanmar năm 2025.

Tại thảm họa động đất Venezuela lần này, một chiến thuật cốt lõi đem lại hiệu quả cao là sự hiệp đồng tác chiến chặt chẽ giữa lực lượng công an và quân đội Việt Nam. Ngay khi tiếp cận địa bàn, lãnh đạo chỉ huy đoàn CNCH của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đã trực tiếp ra hiện trường để khảo sát, đánh giá toàn diện thực trạng. Từ đó, 2 lực lượng cùng thống nhất xây dựng kế hoạch tổng thể, lên phương án chi tiết cho từng vị trí cụ thể, xác định rõ khu vực cần ưu tiên thiết bị, nhân lực để tối ưu hóa hiệu suất...

Đoàn CNCH Việt Nam tham gia tìm kiếm nạn nhân ở Venezuela. Ảnh: MINH HẢI

* Kế hoạch của Đoàn công tác CNCH Bộ Công an tại Venezuela sẽ tập trung vào những hoạt động trọng tâm nào, thưa đồng chí?

* Chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động CNCH theo đúng kế hoạch và chương trình đã đề ra. Bên cạnh công tác tìm kiếm, trong giai đoạn khắc phục hậu quả thảm họa, đoàn sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền sở tại và người dân để hỗ trợ tái thiết từng khu vực chịu ảnh hưởng. Chúng tôi cũng tích cực tổ chức các tổ công tác lưu động để hỗ trợ trực tiếp cho người dân bản địa thông qua các hoạt động cứu trợ y tế, cấp phát lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm thiết yếu.

* Từ tâm điểm của vùng thảm họa, đồng chí muốn gửi gắm thông điệp gì đến người dân nước bạn?

* Mang theo tinh thần quốc tế cao cả, đoàn công tác CNCH Việt Nam luôn trong tư thế sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Chúng tôi lên đường hỗ trợ nước bạn với phương châm "giúp bạn là tự giúp mình", san sẻ những đau thương mà người dân Venezuela đang phải gánh chịu.

Đối với hậu phương, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới lãnh đạo 2 bộ đã tin tưởng giao phó trọng trách này. Chúng tôi cũng vô cùng trân trọng sự đồng hành, những lời động viên hàng ngày từ gia đình, người thân và bạn bè ở quê nhà.

MINH HẢI (từ bang La Guaira, Venezuela)