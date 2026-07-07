TPHCM đánh giá cao hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại của JETRO

Sáng 7-7, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, đã tiếp và làm việc với ông Okabe Mitsutoshi, Trưởng đại diện Tổ chức thúc đẩy ngoại thương Nhật Bản (JETRO) tại TPHCM, nhằm trao đổi về kết quả hợp tác và định hướng thu hút đầu tư giai đoạn tới.

Tại buổi tiếp, ông Okabe Mitsutoshi cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, JETRO đã thực hiện 576 cuộc gặp gỡ, tìm hiểu và xúc tiến thương mại, đầu tư giữa các doanh nghiệp Nhật Bản với TPHCM.

Bên cạnh đó, JETRO đã tài trợ và phối hợp tổ chức thành công Triển lãm kết nối giao thương ngành công nghiệp hỗ trợ (SIS 2026) từ ngày 1 đến ngày 4-7 tại TPHCM, ghi nhận hàng ngàn lượt kết nối trực tiếp giữa các đối tác.

Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được làm việc với Tổ chức thúc đẩy ngoại thương Nhật Bản (JETRO) tại TPHCM. Ảnh: THỤY VŨ

Về hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, Trưởng đại diện JETRO tại TPHCM thông tin thêm, đơn vị đã hoàn thành khảo sát, quảng bá thông tin trường Đại học Bách khoa (ĐHQG-TPHCM) đến các doanh nghiệp Nhật Bản; đồng thời tổ chức hội thảo việc làm thu hút hơn 400 sinh viên, hướng tới cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp hai nước.

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đánh giá cao vai trò và những đóng góp tích cực của JETRO trong công tác xúc tiến thương mại, đầu tư và đào tạo nhân lực thời gian qua, góp phần vun đắp, tăng cường mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản nói chung và giữa Nhật Bản với TPHCM nói riêng.

Đồng chí Nguyễn Văn Được mong muốn JETRO tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, nâng cao hơn nữa cả về số lượng lẫn chất lượng của các dự án đầu tư, thương mại vào thành phố, đẩy mạnh hợp tác sâu rộng hơn trong đào tạo nguồn nhân lực. Đặc biệt là việc hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có TPHCM, nâng cao năng lực để tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu của Nhật Bản.

Chia sẻ về định hướng sắp tới, đồng chí Nguyễn Văn Được cũng cho biết, TPHCM đang khẩn trương triển khai thêm các khu công nghiệp công nghệ cao nhằm đón đầu dòng vốn FDI chất lượng cao từ Nhật Bản.

THỤY VŨ