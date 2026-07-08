Đẩy mạnh hợp tác về quản trị đô thị giữa TPHCM và Bắc Kinh

Ngày 7-7, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc, Đoàn đại biểu UBND TPHCM do đồng chí Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, làm Trưởng đoàn, đã có cuộc hội kiến với đồng chí Văn Hiến, Phó Thị trưởng Bắc Kinh và làm việc với một số cơ quan của thành phố Bắc Kinh.

Tại cuộc hội kiến, đồng chí Bùi Minh Thạnh bày tỏ vui mừng đến thăm thủ đô Bắc Kinh; đồng thời chân thành cảm ơn lãnh đạo và chính quyền thành phố Bắc Kinh đã dành cho Đoàn đại biểu TPHCM sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, thân tình. Đồng chí khẳng định, cùng với đà phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước Việt Nam - Trung Quốc, hợp tác giữa TPHCM với các tỉnh, thành Trung Quốc, trong đó có thủ đô Bắc Kinh tiếp tục được tăng cường và ngày càng thực chất, hiệu quả.

Đồng chí Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM hội kiến đồng chí Văn Hiến, Phó Thị trưởng thành phố Bắc Kinh

Giới thiệu khái quát về tình hình phát triển của TPHCM gần đây, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh thông tin, 1 năm sau sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM hiện có diện tích hơn 6.770 km², dân số hơn 14 triệu người; quy mô kinh tế chiếm tỷ trọng khoảng 25% GDP cả nước; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn chiếm khoảng 1/3 tổng thu ngân sách quốc gia. Thành phố là trung tâm kinh tế, thương mại, tài chính, văn hóa, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế quan trọng của Việt Nam.

Tuy nhiên, là một đại đô thị với mật độ dân cư lớn và có tốc độ phát triển nhanh, TPHCM cũng đang đối mặt với những thách thức lớn về môi trường, đặc biệt là vấn đề xử lý rác thải sinh hoạt và kiểm soát ô nhiễm không khí.

Nhấn mạnh nhiều điểm tương đồng giữa hai thành phố, đồng chí Bùi Minh Thạnh bày tỏ, TPHCM mong muốn tham khảo kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác với thủ đô Bắc Kinh trong công tác phòng chống ô nhiễm môi trường, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, phát triển giao thông xanh, chuyển đổi sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý đô thị.

Đồng chí Bùi Minh Thạnh đề nghị hai bên duy trì trao đổi đoàn lãnh đạo; tăng cường kết nối giao lưu giữa các sở, ngành, cơ quan chuyên môn; đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm. Đồng thời hoan nghênh các doanh nghiệp Bắc Kinh đến TPHCM tìm hiểu thị trường, hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực doanh nghiệp có thế mạnh, TPHCM đang có nhu cầu.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh giới thiệu và trân trọng mời lãnh đạo thành phố Bắc Kinh tham dự các sự kiện đối ngoại lớn do TPHCM chủ trì tổ chức trong năm 2026, bao gồm Đối thoại Hữu nghị TPHCM lần thứ 3 và Diễn đàn Kinh tế mùa thu TPHCM lần thứ 2.

Tại cuộc hội kiến, đồng chí Văn Hiến, Phó Thị trưởng thành phố Bắc Kinh bày tỏ nhiệt liệt chào mừng Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh cùng Đoàn đại biểu UBND TPHCM đến thăm và làm việc tại Bắc Kinh. Chuyến thăm có ý nghĩa tích cực, góp phần cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước về việc tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược Việt Nam - Trung Quốc, trong đó có tăng cường quan hệ giao lưu, hợp tác giữa các địa phương hai bên.

Đoàn đại biểu UBND TPHCM thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc

Chúc mừng những thành quả quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, duy trì tăng trưởng nhanh và bền vững của TPHCM sau sáp nhập, Phó Thị trưởng Văn Hiến đánh giá cao vai trò, vị thế đầu tàu kinh tế của Thành phố đối với Việt Nam.

Đồng chí nhấn mạnh TPHCM và Bắc Kinh đều là những đô thị đặc biệt, là động lực phát triển của quốc gia, có quy mô dân số lớn, tốc độ đô thị hóa nhanh và cùng đứng trước những yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao về quản trị đô thị hiện đại, kiểm soát ô nhiễm môi trường, giảm phát thải, chuyển đổi giao thông xanh... Những điểm tương đồng căn bản này đã trở thành nền tảng thuận lợi để hai địa phương tăng cường trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác thực chất.

Phó Thị trưởng Văn Hiến cũng nhất trí với các ý kiến của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh và đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn chính quyền và doanh nghiệp; tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, quản lý đô thị, bảo vệ môi trường, chuyển đổi xanh... Đồng chí khẳng định chính quyền thành phố Bắc Kinh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với TPHCM để triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác hai bên đã thống nhất.

Hai bên cũng thống nhất ủng hộ sở, ngành hai bên kết nối, thiết lập kênh trao đổi trực tiếp về các lĩnh vực hợp tác chuyên ngành, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị giữa hai địa phương, đóng góp tích cực cho sự phát triển của quan hệ hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Đoàn đại biểu TPHCM tọa đàm với Ban Quản lý Khu công nghệ Trung Quan Thôn Đông Thành và các doanh nghiệp Trung Quốc

Chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu TPHCM làm việc với Ban Lãnh đạo chính quyền Khu Đông Thành, thủ đô Bắc Kinh và tham dự tọa đàm với Ban Quản lý Khu công nghệ Trung Quan Thôn Đông Thành cùng nhóm doanh nghiệp Trung Quốc hoạt động trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, bảo vệ môi trường, chuyển đổi năng lượng.

Trước đó, chiều 6-7, sau khi đến Bắc Kinh, Đoàn đại biểu TPHCM đã đến thăm, làm việc với Ủy ban Quản lý đô thị Bắc Kinh, nhằm tìm hiểu kinh nghiệm ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo trong quản trị đô thị; khảo sát tại Trung tâm Chỉ huy Quản lý đô thị, Trạm quan trắc sinh thái và môi trường Bắc Kinh.

Nhân dịp này, Đoàn đại biểu TPHCM cũng đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

THU HOÀI - THỤY VŨ