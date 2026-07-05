Biên đội tàu Hải quân Trung Quốc thăm TPHCM

Từ ngày 5 đến 9-7, được sự đồng ý của Bộ Quốc phòng Việt Nam, Biên đội tàu 83 của Hải quân Trung Quốc (gồm tàu huấn luyện 83 - Thích Kế Quang và tàu đổ bộ 998 - Côn Lôn Sơn) thực hiện chuyến thăm TPHCM.

Đại tá, Phó tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân Việt Nam Phạm Tiến Dũng (giữa) tặng hoa chào mừng lãnh đạo tàu Thích Kế Quang đến thăm và làm việc tại TPHCM. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Sáng 5-7, tàu huấn luyện 83 - Thích Kế Quang, là tàu Chỉ huy Biên đội tàu 83 Hải quân Trung Quốc, do Đại tá Lưu Chiếm Phong và Đại tá Hứa Kiến Quốc dẫn đầu cùng thủy thủ đoàn đã cập cảng Lotus, TPHCM. Trong khi đó, tàu đổ bộ 998 - Côn Lôn Sơn neo đậu tại vùng neo số 0 Vũng Tàu.

Đại tá Phạm Tiến Dũng, Phó Tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân; đại diện UBND TPHCM; Bộ Tư lệnh Vùng 3 Cảnh sát biển; Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng; một số đơn vị chức năng cùng đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam; Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại TPHCM dự lễ đón tàu.

Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đón nhóm Chỉ huy Biên đội tàu 83. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Trong thời gian thăm TPHCM, nhóm Chỉ huy Biên đội tàu 83 sẽ đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; chào xã giao lãnh đạo TPHCM, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Vùng 2 Hải quân. Cán bộ, thủy thủ Biên đội tàu 83 sẽ tham gia một số hoạt động giao hữu thể thao với cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân Việt Nam; tham quan di tích lịch sử, thắng cảnh văn hóa tại TPHCM.

Tàu huấn luyện 83 - Thích Kế Quang, Hải quân Trung Quốc. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Chuyến thăm TPHCM của Biên đội tàu 83 Hải quân Trung Quốc nhằm cụ thể hóa các nhận thức chung đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, hai Quân đội Việt Nam - Trung Quốc về việc tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng. Qua đó, tăng cường sự tin cậy, hiểu biết giữa lực lượng Hải quân hai nước nói riêng, Quân đội hai nước nói chung, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước.

PHƯƠNG NAM