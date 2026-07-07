Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi họp mặt kỷ niệm 237 năm Quốc khánh Cộng hòa Pháp

Tại buổi họp mặt, PGS.TS.BS Nguyễn Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Pháp TPHCM gửi lời chúc mừng đến toàn thể cộng đồng người Pháp đang sinh sống, làm việc tại TPHCM. Theo PGS.TS.BS Nguyễn Thị Ngọc Dung, kể từ khi nâng cấp lên quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 10-2024, mối quan hệ Việt Nam - Pháp ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả trong bối cảnh thế giới nhiều biến động.

Cũng theo Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Pháp TPHCM, hiện TPHCM tiếp tục duy trì thỏa thuận hợp tác với Vùng Đô thị Đại dương Brest và kết nghĩa với thành phố Lyon trong quy hoạch đô thị, chiếu sáng và bảo tồn di sản, giáo dục và giao lưu nhân dân cũng được đẩy mạnh. TPHCM hiện có 6 trường đạt chứng nhận chất lượng LabelFrancÉducation của Bộ Ngoại giao Pháp (nhằm tôn vinh và công nhận các trường học nước ngoài có chương trình giảng dạy tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp đạt chất lượng cao).

Bên cạnh đó, hàng loạt hoạt động giao lưu văn hóa như Lễ hội Âm nhạc 2026, triển lãm tại Bảo tàng Lịch sử đã mang văn hóa Pháp đến gần hơn với công chúng TPHCM.

Phát biểu đáp từ, Tổng Lãnh sự Pháp tại TPHCM Etienne Ranaivoson đánh giá cao sự phát triển năng động của Việt Nam, đặc biệt là TPHCM. Ông cho biết Pháp luôn coi trọng hợp tác kinh tế với TPHCM, nơi tập trung phần lớn doanh nghiệp Pháp đang đầu tư tại Việt Nam. Ông Etienne Ranaivoson khẳng định, Tổng lãnh sự quán Pháp tại TPHCM tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác giữa hai bên, nhất là trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, tài chính và công nghệ.

Hướng tới giai đoạn 2026-2027, Tổng Lãnh sự Etienne Ranaivoson cho biết Pháp cam kết thúc đẩy hợp tác toàn diện. Bên cạnh các lĩnh vực truyền thống, Pháp tập trung đẩy mạnh đầu tư vào những ngành mũi nhọn là dịch vụ tài chính và công nghệ cao, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI).

Nhân dịp này, HUFO và Viện Trao đổi văn hóa với Pháp TPHCM đã khai trương không gian văn hóa “Giao lưu nghệ thuật Việt Nam - Pháp 2026”, giới thiệu đến công chúng các tác phẩm hội họa đặc sắc của 6 họa sĩ Pháp và Việt Nam, thể hiện sự giao thoa, kết nối và cộng hưởng trong nghệ thuật hội họa giữa Việt Nam và Pháp.

THỤY VŨ