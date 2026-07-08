FOSCO đồng hành cùng công tác đối ngoại của TPHCM

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại hội nghị. Ảnh: THỤY VŨ

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Phạm Dứt Điểm, Giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM; Ngô Phương Nghị, Cục trưởng Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn (Bộ Ngoại giao); Lê Thị Hồng Hậu, Bí thư Đảng ủy FOSCO; cùng các tổng lãnh sự, đại diện các tổng lãnh sự quán, cơ quan, tổ chức nước ngoài và hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM.

Theo Bí thư Đảng ủy FOSCO Lê Thị Hồng Hậu, trải qua 47 năm hình thành và phát triển cùng quá trình đổi mới, hội nhập của TPHCM, FOSCO đã trở thành doanh nghiệp hoạt động đa lĩnh vực. Với vai trò là đơn vị cung cấp các dịch vụ đặc thù của thành phố, FOSCO luôn đồng hành cùng công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế và phục vụ cộng đồng ngoại giao; đồng thời xem trách nhiệm xã hội là một phần không thể tách rời trong quá trình phát triển.

Giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM Phạm Dứt Điểm phát biểu. Ảnh: THỤY VŨ

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM Phạm Dứt Điểm, đánh giá cao những đóng góp của FOSCO đối với công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế và quảng bá hình ảnh TPHCM. Đồng chí cho rằng chủ đề hội nghị năm nay, "47 năm Kết nối niềm tin - Nâng tầm hợp tác", thể hiện chặng đường xây dựng niềm tin với các đối tác quốc tế, đồng thời mở ra kỳ vọng về sự hợp tác sâu rộng hơn trong thời gian tới.

Tổng Lãnh sự Thụy Sĩ tại TPHCM Werner Bardill phát biểu. Ảnh: THỤY VŨ

Ông Werner Bardill, Tổng Lãnh sự Thụy Sĩ tại TPHCM, Trưởng đoàn Lãnh sự tại TPHCM, đánh giá cao vai trò của FOSCO trong việc hỗ trợ cộng đồng ngoại giao, các tổ chức quốc tế và doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Ông cũng ghi nhận những hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, thiện nguyện và kết nối cộng đồng do FOSCO tổ chức đã góp phần tăng cường sự gắn kết, hiểu biết và hợp tác giữa cộng đồng quốc tế với người dân TPHCM.

THỤY VŨ