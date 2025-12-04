Xác minh nguyên nhân, xử lý vụ đứt cáp ngầm biển

Công nhân Điện lực kéo dây khắc phục sự cố tuyến cáp ngầm 110kV Hà Tiên-Phú Quốc

Liên quan đến sự cố tuyến cáp ngầm 110kV Hà Tiên-Phú Quốc gây mất điện diện rộng tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), trưa 4-12, lãnh đạo Công ty Điện lực An Giang cho biết, ngành điện đang khẩn trương hoàn thiện các trụ số 2, 3 và 4; kéo dây từ trụ 1 lên trụ 4 (bao gồm cáp quang); cạo bán dẫn, làm đầu cáp ngầm…

“Hiện nay, thời tiết tại công trường đang diễn biến phức tạp: triều cường và mưa nhiều. Tuy nhiên, chúng tôi đang nỗ lực thi công ngày đêm, quyết tâm đóng điện vào ngày 5-12”, lãnh đạo Công ty Điện lực An Giang thông tin và cho biết đến nay, ngành điện đã cơ bản cấp điện cho hầu hết người dân trên địa bàn đặc khu Phú Quốc.

Sự cố tuyến cáp ngầm 110kV Hà Tiên-Phú Quốc gây mất điện đặc khu Phú Quốc

Tuy nhiên, tại một số thời điểm phải cắt điện lưới nên còn khoảng 6.100 khách hàng bị ảnh hưởng, buộc phải luân phiên sử dụng điện lưới và máy phát.

Như Báo Sài Gòn Giải Phóng đã thông tin, vào lúc 13 giờ 15 phút ngày 29-11, tuyến cáp ngầm vượt biển 110kV Hà Tiên - Phú Quốc cấp điện cho Trạm biến áp 110kV Phú Quốc xảy ra sự cố gây mất điện trên diện rộng bao gồm các khu vực: Dương Đông, Cửa Cạn, Cửa Dương, Hàm Ninh và toàn bộ khu vực Bắc đảo. Sự cố mất điện trên đã khiến hơn 30.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng.

Công nhân Điện lực thi công khắc phục sự cố tuyến cáp ngầm 110kV Hà Tiên-Phú Quốc

Theo Giám đốc Sở Công thương tỉnh An Giang Nguyễn Thống Nhất, sau kiểm tra, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân là do Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thuận Thành KG (đơn vị đang thi công Dự án Đường trục chính ven biển vào trung tâm thành phố Hà Tiên) ép cọc thép sàn đạo cách bờ biển Hà Tiên khoảng 300-400m trong hành lang an toàn tuyến cáp.

Vùng biển này đã được Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về khu vực hoạt động công trình tuyến cáp điện ngầm và hướng dẫn các phương tiện thủy tuyệt đối không được thả neo, rà neo, hoặc thả lưới đánh bắt thủy hải sản trong khu vực có bề rộng khoảng 500m tính về mỗi phía dọc tuyến cáp.

Máy phát điện công suất lớn được sử dụng để cấp điện sinh hoạt cho người dân tại các khu vực bị mất điện ở Phú Quốc

Được biết, Dự án Đường trục chính ven biển vào trung tâm Hà Tiên có tổng mức đầu tư 1.400 tỷ đồng do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư. Dự án do liên doanh Công ty TNHH Tuấn Hiền - Công ty TNHH Trường Phát - Công ty CP Cầu đường 10 - Công ty CP Hà Đô 1 - Công ty CP Thương mại, Đầu tư và Xây dựng Thái Sơn trúng thầu. Còn Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thuận Thành KG là nhà thầu phụ của Công ty CP Thương mại, Đầu tư và Xây dựng Thái Sơn và giữa hai bên đều có hợp đồng ký kết đầy đủ.

Liên quan sự cố trên, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho biết, đây là vụ việc nghiêm trọng và đề nghị các ngành chức năng có giải pháp thi công ngày đêm, rút ngắn thời gian khắc phục sự cố.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cũng đề nghị Sở Xây dựng yêu cầu đơn vị thi công phối hợp làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức liên quan, đề xuất UBND tỉnh An Giang xử lý nghiêm. Trường hợp có dấu hiệu vi phạm hình sự, sở phải báo cáo và chuyển cơ quan công an để điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Cáp điện ngầm vượt biển 110kV Hà Tiên-Phú Quốc phục vụ hơn 70% nhu cầu sử dụng điện của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn đặc khu Phú Quốc. Tuyến cáp ngầm dài hơn 57km, vận hành từ năm 2014 với vốn đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng.

NAM KHÔI