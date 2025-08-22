29 bị cáo trong vụ án Tập đoàn Thuận An sắp hầu tòa

Ngày 22-8, thông tin từ Tòa án nhân dân TP Hà Nội cho biết, ngày 8-9 tới sẽ xét xử sơ thẩm cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và 28 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An).

Trong phiên xử, tòa án triệu tập 5 nguyên đơn dân sự, gồm Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông các tỉnh Tuyên Quang (trước đây), Quảng Ninh, Hà Nội; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang (trước đây); Cục Đường bộ Việt Nam - Bộ Xây dựng.

Hội đồng xét xử gồm 5 người do thẩm phán Vũ Quang Huy, Phó chánh Tòa Hình sự, làm chủ tọa. Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử có 5 kiểm sát viên. Có hơn 40 luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo hoặc bảo vệ đương sự.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng

Phiên tòa sẽ diễn ra trong nhiều ngày.

Như Báo SGGP đã thông tin, bản cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố các bị cáo cho thấy, có vai trò chính trong hành vi này là Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An. Bị cáo Hưng bị cáo buộc “chủ mưu, cầm đầu” trong hành vi vi phạm đấu thầu, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 120 tỷ đồng tại 5 dự án xây dựng.

Có 1 người chịu cáo buộc phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, là bị cáo Lê Ô Pích, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang trước đây. Ông Pích bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 96,8 tỷ đồng và được hưởng lợi bất chính 4 tỷ đồng.

Trong khi đó, bị cáo Phạm Thái Hà bị cáo buộc phạm vào tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.

Cáo trạng thể hiện, Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu của Dự án tại các tỉnh Bắc Giang, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hà Nội và tại Bộ GTVT trước đây, nay là Bộ Xây dựng.

Để trúng thầu, bị cáo Nguyễn Duy Hưng đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với một số cá nhân là lãnh đạo cấp cao trong cơ quan nhà nước, trong đó có bị cáo Phạm Thái Hà để nhờ giới thiệu, can thiệp, tác động đến lãnh đạo cấp tỉnh, Bộ GTVT (trước đây) tải để tạo điều kiện cho doanh nghiệp của mình.

Sau khi nhờ tiếp cận, Nguyễn Duy Hưng trực tiếp đến gặp, đặt vấn đề nhờ lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND các tỉnh và lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ GTVT (trước đây) chỉ đạo nhân viên cấp dưới tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, thi công dự án.

Cáo trạng còn cáo buộc, bị cáo Nguyễn Duy Hưng chỉ đạo nhân viên của Tập đoàn Thuận An phối hợp với các công ty do Tập đoàn Thuận An tìm mời hoặc các công ty do các Ban Quản lý dự án giới thiệu/chỉ định để tạo liên danh rồi thông đồng, móc ngoặc để phối hợp, tham gia ngay từ giai đoạn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế, kỹ thuật, dự toán; tham gia góp ý xây dựng hồ sơ mời thầu,; cung cấp, tiếp nhận tài liệu, dữ liệu của hồ sơ mời thầu trước khi phát hành.

Cơ quan công tố cho rằng, các sai phạm trên tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An và liên danh các nhà thầu trúng thầu, thi công các gói thầu tại 5 dự án nêu trên, hưởng lợi bất hợp pháp. Hành vi của bị cáo Nguyễn Duy Hưng và các đồng phạm, đối tượng liên quan trong vụ án đã gây thiệt hại tài sản Nhà nước tổng số tiền hơn 120,4 tỷ đồng.

ĐỖ TRUNG