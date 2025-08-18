Đại hội cấp xã “không giấy” đầu tiên tại Cà Mau

Lần đầu tiên ở tỉnh Cà Mau, một đơn vị cấp xã tổ chức Đại hội Đảng “không giấy tờ”, toàn bộ văn kiện, tài liệu được số hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải trao bức trướng chúc mừng Đại hội Đảng bộ phường Hòa Thành lần thứ I

Chiều 18-8, sau gần 2 ngày diễn ra khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hòa Thành lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã bế mạc và thành công tốt đẹp.

Đến dự và chúc mừng đại đại hội có Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải, cùng 110 đại biểu chính thức và hơn 20 khách mời.

Tại đại hội, lần đầu tiên ở tỉnh Cà Mau, một đơn vị cấp xã tổ chức Đại hội Đảng “không giấy tờ”, toàn bộ văn kiện, tài liệu được số hóa.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau Hồ Thanh Thủy phát biểu chỉ đạo đại hội

Phường Hòa Thành được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Hòa Tân, xã Hòa Thành và một phần diện tích, dân số của phường 7, phường 6, xã Định Bình, xã Tắc Vân; có diện tích hơn 97km²; dân số trên 47.160 người.

Đại hội công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Cà Mau về việc chỉ định đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ và Ủy ban Kiểm tra Đảng Ủy phường Hòa Thành. Đồng chí Trần Văn Trung được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Hoà Thành, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Đảng ủy phường Hòa Thành Trần Văn Trung, nhiệm kỳ 2025-2030

Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ phường Hòa Thành đặt mục tiêu xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả; phát triển kinh tế theo hướng “Thương mại – Dịch vụ làm mũi nhọn, Tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp hỗ trợ”.

Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Hòa Thành nhiệm kỳ 2025-2030 và Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau

Ba khâu đột phá được xác định: cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo các nghị quyết, nhất là Nghị quyết 57 về khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số hiệu quả. Huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng, giao thông, quy hoạch đô thị, nâng cấp nước sạch, tạo diện mạo đô thị hiện đại. Xây dựng đội ngũ cán bộ bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu phát triển.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau Hồ Thanh Thủy đánh giá cao hình thức đại hội “không giấy tờ” của phường Hòa Thành, thể hiện tinh thần đổi mới. Ban Chấp hành sớm kiện toàn tổ chức bộ máy, phát huy đoàn kết, tạo đồng thuận trong triển khai nghị quyết. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, dám nghĩ, dám làm.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau Hồ Thanh Thủy tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hòa Thành sẽ phát huy thời cơ, vượt khó, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội I.

TẤN THÁI