Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ XI: Thêm nhiều môn thể thao mới thu hút giới trẻ

Chiều 5-11, Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT) Hà Nội đã tổ chức họp báo về Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ XI - năm 2025. Đây là hoạt động nhằm góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao sức khỏe, thể lực và đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân Thủ đô.

Chủ trì họp báo, ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội cho biết, Đại hội Thể dục Thế thao Thủ đô lần thứ XI - năm 2025 dự kiến diễn ra trong 42 ngày (từ 4-11 đến ngày 15-12) với 25 môn thi đấu tại địa điểm ở 12 xã, phường và 4 cơ sở do Sở VH-TT Hà Nội quản lý.

Đại hội có sự góp mặt của hơn 1.000 trọng tài cấp quốc gia, quốc tế để đảm bảo tính công bằng và chuyên môn cao nhất cho các nội dung thi đấu. Lễ khai mạc đại hội sẽ được tổ chức tại Cung Điền kinh Hà Nội, lễ tổng kết tổ chức tại Nhà Văn hóa - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Hà Nội.

Ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội chủ trì cuộc họp báo

Đáng chú ý, năm nay, đại hội được tổ chức ở hai cấp. Trong đó, cấp cơ sở xã, phường tổ chức tối thiểu 8 môn thể thao trở lên, tập trung vào các môn được nhân dân yêu thích như: Điền kinh, bơi, bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, đá cầu... cùng các môn thể thao dân tộc, trò chơi vận động dân gian phù hợp với truyền thống địa phương.

Phong trào thể thao quần chúng, rèn luyện thân thể ở Hà Nội phát triển mạnh mẽ

Trong khi đó, ở cấp thành phố, số môn thi đấu của Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ XI là 25 môn (tăng 3 môn so với Đại hội lần thứ X). Đặc biệt, tại đại hội năm nay, ban tổ chức đã đưa thêm các môn thi đấu hiện đại, thu hút giới trẻ như: thể thao điện tử, Roller Sports, khiêu vũ thể thao.

Cùng với đó, số lượng vận động viên tham gia tăng khoảng 15%, phản ánh sự phát triển mạnh của phong trào thể dục thể thao quần chúng và chuyên nghiệp. Công tác tổ chức cũng bài bản, chuyên nghiệp hơn với việc nhiều địa phương đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, chấm điểm và truyền thông. Công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, truyền hình qua trang tin điện tử, kênh Youtube của các đơn vị được đẩy mạnh, tạo không khí sôi nổi lan tỏa trong xã hội.

Đại diện Sở VH-TT Hà Nội khẳng định, Đại hội Thể dục Thể thao Thủ đô lần thứ XI là hoạt động trọng điểm nhằm đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và thúc đầy phong trào "Thế thao cho mọi người", qua đó phát hiện, bồi dưỡng tài năng thể thao; củng cố hệ thống tổ chức, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, trọng tài, chuẩn bị tốt lực lượng vận động viên xuất sắc tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

KHÁNH NGUYỄN