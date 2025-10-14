Giữ vững bình yên từ cơ sở

Đảng bộ Công an TP Hà Nội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng tiếp tục lập nhiều chiến công, thể hiện tinh thần đổi mới, hành động, trách nhiệm vì sự bình yên của nhân dân.

Ngày 14-10, Công an TP Hà Nội thông tin, thực hiện mô hình công an địa phương 2 cấp, đơn vị luôn tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy theo tinh thần Nghị quyết của Đảng và chỉ đạo của Bộ Công an.

Với phương châm “tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở”, và mục tiêu “bộ máy mới phải tốt hơn, hiệu quả hơn bộ máy cũ”, Đảng ủy Công an TP Hà Nội đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tăng cường phân cấp, phân quyền, phân rõ trách nhiệm giữa công an thành phố và công an xã, bảo đảm sự vận hành thông suốt, hiệu quả, đồng bộ của bộ máy mới.

Sau 3 tháng triển khai, mô hình tổ chức mới đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Công tác chỉ huy, điều hành được rút ngắn đầu mối, tăng tính chủ động, linh hoạt; các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản được triển khai sâu sát cơ sở, kịp thời nắm chắc tình hình, phát hiện và xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh ngay từ địa bàn. Công an xã, phường đã phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh, trật tự, gần dân, sát dân hơn, phục vụ tốt hơn cho nhân dân.

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội kiểm tra, làm việc với công an cấp cơ sở

Thời gian qua, Đảng ủy Công an TP Hà Nội đã lập 7 đoàn công tác do các Phó Giám đốc làm trưởng đoàn, cùng đại diện các đơn vị nghiệp vụ để làm việc, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ cho công an 126 xã, phường trên địa bàn. Qua đó, lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã nắm được thực trạng tình hình, kết quả triển khai các mặt công tác công an cấp xã sau khi triển khai tổ chức bộ máy mới.

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm cao, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô được giữ vững; không để xảy ra khủng bố, phá hoại, gây rối, hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự. Công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm được triển khai quyết liệt, đồng bộ; số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm 26% so với cùng kỳ năm 2024; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 87%, trong đó nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng được điều tra, làm rõ nhanh chóng, kịp thời.

Công an TP Hà Nội cũng thông tin, trong công tác đấu tranh với tội phạm kinh tế, ma túy, môi trường, công nghệ cao đã đạt tiến độ đề ra. Các đơn vị đã tập trung điều tra, mở rộng, triệt phá đường dây, bắt giữ đối tượng chủ mưu cầm đầu, đặc biệt là các vụ án xâm phạm trật tự xã hội, kinh tế đạt hiệu quả.

Cùng với các mặt công tác, Công an TP Hà Nội đã đột phá trong chuyển đổi số để phục vụ nhân dân, đây được xem là nhiệm vụ trọng tâm, mang tính chiến lược lâu dài.

Nhiều giải pháp ứng dụng khoa học, chuyển đổi số đã được cơ quan công an áp dụng vào thực tế, như ứng dụng hệ thống “trợ lý ảo” Chatbot AI và Tổng đài viên AI, giúp người dân tiếp cận nhanh chóng, thuận tiện các dịch vụ công liên quan đến lĩnh vực an ninh trật tự và quản lý hành chính; ra mắt Trung tâm Thông tin chỉ huy kết nối với hệ thống truyền tin, báo sự cố phòng cháy chữa cháy…

ĐỖ TRUNG