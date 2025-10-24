Hà Nhi, Vũ Thảo My… khuấy động không khí khai mạc Giải Marathon quốc tế tại Hà Nội 2025

Tối 24-10, ca sĩ Hà Nhi, Vũ Thảo My, RHYDER... cùng nhiều nghệ sĩ trẻ đã khuấy động bầu không khí lễ khai mạc Giải Marathon Quốc tế Hà Nội VPBank 2025, tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, hàng chục ngàn khán giả đã cùng hòa nhịp trong không khí sôi động, nơi âm nhạc, tuổi trẻ và tinh thần bứt phá cùng thăng hoa trước thềm giải chạy marathon quốc tế thường niên của Thủ đô.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội Phạm Xuân Tài cho biết, giải năm nay có quy mô lớn và chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam, quy tụ hơn 11.000 vận động viên, trong đó có đại diện từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ông nhấn mạnh, việc Hà Nội trở thành điểm hẹn của những người yêu thể thao toàn cầu khẳng định vị thế thủ đô hội nhập, năng động và giàu bản sắc. Không chỉ là cuộc đua, VPBank International Hanoi Marathon 2025 còn là hành trình khám phá tinh thần Hà Nội thanh lịch, cổ kính mà đầy sức sống. Các vận động viên sẽ trải nghiệm nhịp sống từ phố cổ, di sản ngàn năm đến công trình hiện đại.

Khán giả xếp hàng tham dự chương trình tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục từ sớm

Hệ thống ánh sáng laser, màn hình LED khổng lồ cùng dàn âm thanh hiện đại đã biến khu vực trung tâm Hà Nội thành sân khấu ngoài trời khổng lồ. Mở màn, Vũ Thảo My, Quán quân Giọng hát Việt 2013, chinh phục khán giả bằng giọng hát nội lực qua ba ca khúc “Chỉ cần anh muốn”, “Và ngày nào đó” và “Bad Gal”. Ngay sau đó, Juky San, nữ ca sĩ Gen Z với phong cách trong trẻo, mang đến những khoảnh khắc đầy cảm xúc qua “Phải chăng em đã yêu” và “Người đầu tiên”.

Ca sĩ trẻ Vũ Thảo My diễn mở đầu cho chương trình Prime’s Night

Khi Hà Nhi xuất hiện, không gian như bùng nổ với loạt hit “Dĩ vãng nhạt nhòa”, “Chưa quên người yêu cũ” và “Khúc nhạc vui”, giọng ca nồng nàn cùng phong thái tự tin của cô khiến hàng nghìn khán giả cùng hòa giọng. Cao trào của đêm diễn đến khi RHYDER, rapper sinh năm 2001, xuất hiện trong tiếng reo hò không ngớt.

Phần kết màn do DJ KS Trần Trung Kiên và MC Hype Niko đảm nhiệm đã đưa hàng nghìn khán giả vào một “đại tiệc âm nhạc” đúng nghĩa, khép lại bằng biển ánh sáng và năng lượng lan tỏa.

Ca sĩ Hà Nhi đã đem lại không khí đặc biệt tại Hồ Hoàn Kiếm

Xuất phát từ khu vực Hồ Hoàn Kiếm, sáng 26-10, các vận động viên sẽ băng qua nhiều di tích, danh thắng nổi tiếng như Ô Quan Chưởng, phố Phan Đình Phùng, Cột cờ Hà Nội, đường Thanh Niên, hồ Tây, cầu Nhật Tân… Cự ly marathon sẽ đi qua 4 hồ đặc trưng: hồ Gươm, hồ Tây, hồ Trúc Bạch và hồ Thiền Quang, cùng 3 cây cầu biểu tượng: Long Biên, Nhật Tân và Đông Trù.

MAI AN