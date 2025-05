Đại lễ Vesak 2025: Khẳng định chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam

Sáng 8-5, tại Học viện Phật giáo Việt Nam TPHCM (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TPHCM), Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 chính thức bế mạc.

Trong không khí trang nghiêm của Đại lễ, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, khẳng định, việc đăng cai và tổ chức thành công Đại lễ Vesak năm 2025 tại TPHCM là dấu ấn rõ nét, cho thấy vai trò ngày càng được nâng cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong cộng đồng Phật giáo quốc tế và trong tăng cường đối thoại các vấn đề toàn cầu. Đây cũng là minh chứng sinh động cho cam kết của Việt Nam trong việc phổ biến giáo pháp của Đức Phật.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại lễ bế mạc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, thành công của Đại lễ khẳng định nhiều giá trị nhân văn và thành tựu lớn lao của đất nước, con người Việt Nam. Đó là truyền thống văn hóa hòa hiếu, từ bi, hướng thiện, yêu hòa bình của dân tộc Việt Nam; chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo đúng đắn của Đảng và sự thực thi hiệu quả trên thực tế; kết quả chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Đồng thời, khẳng định vị thế, uy tín quốc tế và trách nhiệm chủ động của Việt Nam trong tham gia giải quyết những vấn đề toàn cầu.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM dự lễ bế mạc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đồng chí Nguyễn Hòa Bình, đất nước Việt Nam sau 40 năm đổi mới đã có nhiều nỗ lực và thành tựu trong việc thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ của Liên hợp quốc, qua đó đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được tăng cao. Năm 2025, Việt Nam sẽ miễn học phí cho trẻ em, hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát và làm nhà mới cho người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Việt Nam cũng sẽ sớm có giải pháp để giảm gánh nặng chi phí y tế, tiến tới miễn viện phí cho người dân.

Việt Nam cũng luôn thực hiện chính sách nhất quán tôn trọng và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân; bảo đảm sự bình đẳng, không phân biệt đối xử vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước Việt Nam, những năm qua, đồng bào các tôn giáo luôn đoàn kết, gắn bó, tích cực tham gia vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, góp phần đáng kể vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, từ thiện nhân đạo, cùng với Nhà nước chăm lo cho người nghèo, người yếu thế, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đại biểu dự lễ bế mạc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đại lễ thu hút sự tham gia của gần 3.000 đại biểu trong nước và quốc tế, trong đó có nhiều nguyên thủ, lãnh đạo các quốc gia, đại diện Liên hợp quốc, hơn 1.350 đại biểu quốc tế đến từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng hàng vạn tăng ni, phật tử và những người có tín ngưỡng Phật giáo khắp nơi…

Đại lễ Vesak năm 2025 với sự tham gia của gần 3.000 đại biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ bày tỏ, Đại lễ Vesak năm 2025 đã được tổ chức hết sức trọng thể, tôn nghiêm, là sự kiện tôn giáo - văn hóa quốc tế có quy mô, tầm vóc và đã thành công rất tốt đẹp.

Đồng chí trân trọng cảm ơn, đánh giá cao nỗ lực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chúc mừng thành công của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các thành viên của Ủy ban tổ chức quốc tế (ICDV), Ban Tổ chức Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025; sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa phương liên quan, các cơ quan thông tấn quốc tế và Việt Nam... đã dành nhiều tâm huyết, công sức góp phần quan trọng để Đại lễ Vesak năm 2025 đạt được kết quả như mong đợi.

Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 không chỉ là một lễ hội Phật giáo trọng đại, mà còn là thông điệp hòa bình toàn cầu mà Phật giáo gửi đến thế giới. Sự kiện khẳng định rằng hòa bình đích thực không bắt nguồn từ sức mạnh quân sự, mà từ sự chuyển hóa nội tâm con người thông qua đời sống đạo đức, lòng từ bi và trí tuệ. Thành công của Đại lễ là minh chứng cho sự hợp tác hiệu quả giữa Ủy ban Tổ chức Quốc tế Ngày Vesak Liên hợp quốc (ICDV) và Giáo hội Phật giáo Việt Nam, với sự hỗ trợ đặc biệt của Đảng và Chính phủ Việt Nam - một quốc gia cam kết vì hòa bình, đa dạng văn hóa và hợp tác quốc tế.

THU HOÀI